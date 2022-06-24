«Как же я пожал руку этому засранцу?» Легендарная победа «Колорадо» в финале Кубка Стэнли

Возможно, уже менее чем через два десятка часов хоккеисты «Колорадо» будут водить торжественные хороводы вокруг Кубка Стэнли. «Эвеланш» осталось ещё раз пересилить «Тампу» – и можно праздновать. Победа, которая так близка, позволит «лавинам» сохранить собственную уникальность. «Колорадо» – пока единственный клуб НХЛ, который не проигрывал в финальных сериях. Последнего успеха «Эвеланш» добились в 2001 году, а первого – в 1996-м.

Главный трансфер

Судьба клуба, каким мы его знаем сейчас, определилась весной 1995 года. Её решил не типовой хоккейный трансфер, а географический. В середине десятилетия владельцы канадских франшиз НХЛ столкнулись с серьёзными финансовыми трудностями. Значительное падение местной валюты поставило их в неприятное положение: клубный бюджет исчислялся в канадских долларах, а игрокам приходилось платить в американских.

Особенный удар девальвация нанесла по «Виннипег Джетс» и «Квебек Нордикс» – командам из небольших агломераций со скромным рынком. Испробовав все инструменты антикризисного управления, руководители «Нордикс» прибегли к самым крайним мерам. Сначала обратились за помощью к властям провинции Квебек, а когда получили отказ, продали клуб бизнесменам из Колорадо. Владелец «Нордикс» выручил от сделке $ 103 млн.

Звёзды

Переезд не изменил облик «Эвеланш» кардинально. На ведущих ролях остались прежние лидеры – Джо Сакик, Петер Форсберг, Валерий Каменский. Но к команде присоединились и те, без кого триумф едва ли стал бы реальностью.

Джо Сакик Фото: Getty Images

Причём летом новые боссы были относительно пассивны. В межсезонье «Колорадо» поучаствовал лишь в одной громкой сделке. Клубу удалось грамотно воспользоваться спорами между «Нью Джерси» и Клодом Лемье. Один из самых эффективных и результативных игроков плей-офф повздорил с «Дэвилз» из-за суммы нового контракта – тут-то его и перехватили менеджеры «лавин», предложив больше денег и уважения.

На полную мощность селекционеры «Эвеланш» включились только во второй половине осени. В результате октябрьского обмена из «Сан-Хосе» форму с угрожающей литерой «А» примерил Сандис Озолиньш. Но ключевую сделку «лавины» провернули в декабре. 2-го числа Патрик Руа, уже тогда выдающийся вратарь, окончательно поссорился с главным тренером «Монреаля» Марио Трамбле. Тот отказывался менять голкипера при разгромном счёте. 1:5, 1:7 – Руа оставался в рамке, хотя даже по телекартинке было заметно, как он буравил взглядом скамью запасных. Туда вратарь отправился только после девятой пропущенной шайбы.

Обида хоккеиста за уготованные ему мучения была велика и наслоилась на предыдущие конфликты. 11 сезонов в «Монреале» оставили на Руа тяжёлый моральный отпечаток. В ночь после сокрушительного разгрома от «Детройта» он пил пиво с агентом и обсуждал своё будущее, а четверо суток спустя стал собирать вещи, чтобы вместе с ними отправиться в Денвер.

Обладатели Кубка Стэнли 1996 года – «Колорадо Эвеланш»



Вратари: Патрик Руа, Стефан Фисе.



Защитники: Сильван Лефевр, Уве Крупп, Алексей Гусаров, Крэйг Воланин, Кёртис Лешишин, Сандис Озолиньш, Джон Клемм, Адам Фут.



Нападающие: Трой Мюррэй,



Руководители: Чарли Лионс (директор), Пьер Лакруа (генменеджер), Марк Кроуфорд (главный тренер), Джоэль Кенневилль, Жак Клотье, Пэт Карнс, Скип Аллен (тренеры), Дэйв Дрэйпер (главный скаут). Сильван Лефевр, Уве Крупп, Алексей Гусаров, Крэйг Воланин, Кёртис Лешишин, Сандис Озолиньш, Джон Клемм, Адам Фут.Трой Мюррэй, Джо Сакик (капитан), Майк Риччи, Петер Форсберг , Стефан Йелл, Дэйв Хэннэн, Крис Саймон, Валерий Каменский , Уоррен Райкел, Адам Дедмарш, Рене Корбет, Клод Лемье, Скотт Янг, Майк Киэн.Чарли Лионс (директор), Пьер Лакруа (генменеджер), Марк Кроуфорд (главный тренер), Джоэль Кенневилль, Жак Клотье, Пэт Карнс, Скип Аллен (тренеры), Дэйв Дрэйпер (главный скаут).

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Возможно, именно приход Руа дал другим звёздам «Колорадо» новую мотивацию и толкнул на путь прогресса. Почти для всех лидеров «Эвеланш» первый чемпионский сезон в истории клуба стал лучшим и в индивидуальном плане.

Сакик к 120 очкам в регулярке добавил 34 в плей-офф и взял «Конн Смайт Трофи». Форсберг отстал совсем ненамного. Каменский, никогда до и никогда после не державшийся в графике «очко за игру», набрал в общей сложности больше сотни баллов. И даже Клод Лемье установил личный рекорд результативности.

Валерий Каменский Фото: Путь к вершине

Путь к вершине

Возможно, в первую очередь сезон-1995/1996 в НХЛ ознаменовался появлением «Русской пятёрки» в «Детройте». Ведомые Фетисовым, Константиновым, Фёдоровым, Ларионовым и Козловым, «Ред Уингз» обновили рекорд лиги по числу побед в регулярных чемпионатах. «Красные крылья» выиграли 62 матча и набрали 131 очко.

Второе место в турнирной таблице гладкого первенства занял «Колорадо». «Лавины» отстали от «Детройта» на 25 баллов, зато забросили на гол больше. Сакик, Форсберг и компания явно одним глазом поглядывали за достижениями российских соперников и вряд ли хотели им уступать.

Для красоты сюжетной линии «Колорадо» и «Детройт» должны были встретиться друг с другом – и красота случилась. По сути, их дуэль в финале Западной конференции стала противостоянием, в котором и определился чемпион.

Дорога противников друг к другу оказалась тернистой. В первом раунде «лавинам» пришлось помучиться с «Ванкувером», а во втором они натолкнулись на ожесточённое сопротивление «Чикаго». Четыре матча серии из шести завершились в овертайме. Причём дважды одного дополнительного периода командам не хватало.

«Детройт» в 1/8 финала неожиданно встретил отпор со стороны скатывающегося в депрессию «Виннипега». «Красные крылья» потерпели два поражения. «Сент-Луис» в следующем раунде забрал у «Детройта» три матча. Седьмая игра вышла на тоненького: соперники не могли забить на протяжении 80 с лишним минут, но во втором овертайме удача улыбнулась «Ред Уингз».

Сандис Озолиньш Фото: Getty Images

Несмотря на обилие высококлассных профи в обеих командах, встреча «лавин» и «крыльев» лицом к лицу превратилась в настоящую битву. Соперники не жалели друг друга и не отказывались от лишней возможности навредить чьему-нибудь здоровью. Самый опасный прецедент произошёл в последней, шестой игре. Лемьё толкнул на борт нападающего «Детройта» Криса Дрэйпера. В результате Клода дисквалифицировали всего на два матча, хотя Крис получил переломы носа, челюсти, глазной кости, лицевой кости, сотрясение мозга и повреждение шеи.

Несмотря на грубый приём Лемье, «Колорадо» спокойно довёл дело до победы. Судьбоносный матч «Эвеланш» выиграли со счётом 4:1. «Детройт» не стал мстить за одноклубника ни кулаками, ни голами. «Как же я пожал руку этому засранцу после игры? Не могу поверить», – сказал потом Дино Сисарелли, партнёр Дрэйпера.

Выступление в финале Кубка Стэнли стало для «Колорадо» лёгкой прогулкой. В «золотой» серии «лавины» легко разделались с «Флоридой» (4-0), чьё присутствие в топ-2 выглядело сенсационно. Тем не менее празднование в исполнении «Эвеланш» выдалось славным. Последняя игра растянулась до третьего овертайма. На пятой минуте немецкий защитник Уве Крупп незамысловато щёлкнул от синей линии и попал в ворота – момент ликования стал для его команды внезапным.

Наследие

Противостояние «Детройта» и «Колорадо» стало культовым. На отрезке между 1996 и 2002 годами они сыграли ещё четыре серии плей-офф. Впрочем, пожалуй, самое запоминающееся и жестокое их рандеву состоялось в рамках регулярного чемпионата — 1997. В четвёртом очном матче сезона «Ред Уингз» всё же решили поквитаться с обидчиками Дрэйпера. В итоге соперники устроили сразу несколько драк. 26 марта – день их игры, а точнее сражения – вошёл в историю НХЛ под разными названиями: «Кровавая среда», «Ночь боёв на Джо», «Дебош в хоккейном городе».

Сакик с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Спустя годы эмоции утихли, и ветераны «Колорадо» и «Детройта» провели выставочный матч. «Мы все с нетерпением ждём матча, хотим завершить игру без травм и на следующее утро положить экипировку в гараж», — перед игрой Сакик чётко обозначил её главную цель.