Кубок для легенды! Последний триумф «Колорадо» — потрясающая сказка НХЛ

«Колорадо Эвеланш» спустя 21 год вернулся в финал Кубка Стэнли. В четвёртом матче полуфинальной серии НХЛ команда Джареда Беднара в овертайме сломила сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» (6:5 ОТ), оформив второй свип в ходе нынешнего плей-офф. По итогам регулярного чемпионата «Колорадо» стал победителем Центрального дивизиона, а в плей-офф американская команда обыграла «Нэшвилл Предаторз» (4-0) и «Сент-Луис Блюз» (4-2).

Таким образом, «лавины» затратили всего 14 матчей на прохождение трёх раундов плей-офф на пути к финальной серии. Последней командой, которая доходила до заключительной стадии соревнования с двумя поражениями, был «Лос-Анджелес Кингз» в 2012 году. С аналогичными показателями по поражениям доходили до финала «Питтсбург Пингвинз» (2008), «Анахайм Дакс» (2003), «Детройт Ред Уингз» (1995), «Чикаго Блэкхоукс» (1992), «Эдмонтон Ойлерз» (1988 и 1987).

Соперник «лавин» по финальной серии плей-офф определяется в противостоянии «Нью-Йорк Рейнджерс» и действующего чемпиона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент счёт в серии равный — 2-2.

В решающей серии, которая начнётся в середине июня, «Колорадо» поведёт борьбу за третий в своей истории Кубок Стэнли. Первый был выигран «лавинами» в 1996 году, второй – спустя пять лет. Именно трофей, добытый «Колорадо» в 2001 году, стал одной из самых красивых сказок в истории лиги.

В сезон-2000/2001 «Эвеланш» вступали под руководством 41-летнего канадского специалиста Боба Хартли. Несмотря на довольно юный для тренерской профессии возраст, уроженец Хоуксбери уже считался довольно опытным наставником. Никогда не игравший в НХЛ Хартли начал тренерскую карьеру ещё в возрасте 27 лет, приступив к работе с клубом из родного города в одной из молодёжных лиг Канады. С «Хоксбери» он добился чемпионского звания в CJHL, благодаря чему получил повышение в классе и стал главным тренером в «Лавале» уже в молодёжной лиге Квебека. Там Хартли отработал ещё два сезона и выиграл с «титанами» Президентский Кубок за победу в QJMHL.

Далее Хартли был нанят в качестве ассистента главного тренера «Корнвелл Ацес» Жака Мартина. Когда Мартин был назначен помощником главного тренера «Квебек Нордикс», Хартли стал главным тренером и руководил командой два сезона. Когда «Нордикс» переехали в Денвер, тем самым став «Колорадо», у организации поменялся и её фарм-клуб. Хартли получил пост главного тренера «Херши Бирс» и не изменил своей традиции выигрывать по трофею в каждой лиге, где ему приходилось работать, – в 1997 году он с командой выигрывает Кубок Колдера.

Спустя всего год Хартли станет главным тренером уже в «Колорадо». После неудачного выступления в плей-офф в «лавинах» произошла тренерская отставка – всего двумя годами ранее приведший «Колорадо» к первому Кубку Стэнли в истории клуба Марк Кроуфорд покинул клуб, освободив должность для Хартли. Карьера канадского специалиста в «Колорадо» начала развиваться постепенными шажками – в дебютном сезоне под руководством Хартли «лавины» впервые выиграли свой дивизион, но в плей-офф вылетели на стадии финала конференции от «Даллас Старз». В следующем сезоне Хартли и «Эвеланш» снова выиграли свой дивизион, в плей-офф уступили в финале конференции «Далласу», как и год назад. Перед третьим сезоном Хартли в «Колорадо» перед командой была поставлена цель выиграть Кубок Стэнли.

Боб Хартли Фото: Hyoung Chang/Getty Images

Исполнение задачи на сезон «Колорадо» начал с завоевания титула лучшей команды регулярного чемпионата НХЛ. По итогам гладкого сезона «Эвеланш» выиграли Президентский Кубок, принёсший им первый посев в Западной конференции и право начинать каждую серию плей-офф на домашнем льду. Также титул лучшей команды регулярки означал, что в случае седьмого матча в серии плей-офф решающая игра будет проходить на льду домашней арены. Возможно, именно этот фактор в результате и оказал решающее значение на итоговый кубковый успех «лавин».

В первом раунде плей-офф у «лавин» не возникло значительных проблем в серии с «Ванкувер Кэнакс». Первые три матча проходили в напряжённой борьбе и всякий раз завершались минимальной победой «Колорадо», а четвёртый матч уже обернулся разгромом «косаток». На выходе получился свип «Ванкувера» (4-0) из плей-офф.

А вот уже в следующем раунде «лавинам» впервые в ходе того плей-офф пригодилось право седьмого матча на домашнем льду. После четырёх матчей серии с «Лос-Анджелес Кингз» подопечные Хартли вели с комфортным счётом – 3-1. Но следующие две встречи превратились в настоящий бенефис голкипера «королей» Феликса Потвина.

За 143 минуты игрового времени (с учётом двух овертаймов в шестом матче) Потвин не пропустил ни одной шайбы, оформив два шат-аута подряд. «Королям» удалось отыграться с 1-3 и перевести серию в седьмой матч, но в нём никакой борьбы уже не получилось. В конце первого периода защитник Роб Блэйк, перебравшийся в «Колорадо» в ходе сезона как раз-таки из «Лос-Анджелеса», реализовал большинство и положил начало разгрому бывшей команды. Решающая встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «лавин», и они в третьем сезоне кряду пробились в финал конференции.

В отличие от двух предыдущих сезонов, на сей раз соперником «Колорадо» по главной серии Запада стал уже не «Даллас», а «Сент-Луис Блюз». И затянуть противостояние с «лавинами» у «музыкантов» не получилось. Несмотря на то что три матча завершались за пределами основного времени, итоговый счёт серии получился довольно односторонним – 4-1 в пользу «Эвеланш». Их соперником по финалу Кубка Стэнли стал «Нью-Джерси», в свою очередь, в финале Восточной конференции с тем же счётом переигравший «Питтсбург».

Украшением финальной серии стало противостояние одних из лучших голкиперов за всю историю НХЛ – двух великих канадцев: Патрика Руа из «Колорадо» и Мартина Бродо из «Нью-Джерси». Первый же матч завершился шат-аутом Руа, а его команда одержала сокрушительную победу – 5:0. Бродо моментально реабилитировался в следующей игре, пропустив всего одну шайбу, а «Нью-Джерси» восстановил равновесие в серии (2:1, 1-1).

Финал между «Колорадо» и «Нью-Джерси» Фото: Getty Images

Два из следующих трёх матчей также сложились в пользу Бродо, и после победы в пятой встрече его «дьяволы» оказались в одном шаге от заветного трофея. Но судьба готовила совсем иной сценарий для исхода финальной серии. В течении 22 лет к своему первому Кубку Стэнли пытался добраться один из лучших защитников в истории НХЛ легендарный Рэй Бурк. Уроженец Монреаля начал свою карьеру в лиге ещё в 1979 году и с тех пор долгие годы пытался стать чемпионом в составе «Бостона».

Легендарный защитник выступал за «мишек» на протяжении 21 сезона, в 15 из которых он являлся капитаном команды. За это время Бурк провёл за «Бостон» 1518 матчей в регулярке, набрав фантастические для защитника 1506 очков, а в плей-офф он добавил ещё 161 результативное действие в 180 матчах. Каждый из названных статистических показателей по сей день остаётся рекордом «Бостона», но выиграть Кубок Стэнли в этом клубе Рэю так и не удалось.

В 2000 году пятикратный обладатель «Норрис Трофи» Бурк запросил обмен из уже терпящего на тот момент бедствие «Бостона» в клуб Восточной конференции, например, в «Филадельфию», но генеральный менеджер «мишек» Гарри Синден отправил ветерана в «Колорадо» со словами: «Я чувствую, что в этой команде у тебя наилучшие шансы выиграть кубок».

С наскока стать чемпионом НХЛ в составе нового клуба у Бурка также не вышло – «Колорадо» проиграл «Далласу» в финале конференции, а Рэй отметился неудачным действием, которое, вполне возможно, и стало для него мотивацией продолжать карьеру. В решающей игре «Колорадо» почти отыгрался с 0:3 — на последней минуте Бурк упустил шанс перевести игру в овертайм, попав в штангу. Заветная цель не была достигнута – и 40-летний защитник решил продолжить карьеру в следующем сезоне. После пятой игры финала Кубка Стэнли 2001 года казалось, что и на сей раз Бурку не удастся ощутить радость обладания заветным трофеем – «дьяволы» повели в серии с «Эвеланш» 3-2, и шестой поединок должен был состояться в Нью-Джерси.

«Я просто сказал команде: «Нужно сыграть так, чтобы после игры каждый из нас, посмотрев в зеркало, мог сказать: я отдал все силы для победы. Если мы сможем честно сказать да, то у меня нет никаких сомнений в том, что мы победим», — позже рассказывал Бурк о своей речи, произнесённой перед командой перед шестым матчем финала.

В том матче «лавины» добились заслуженной победы 4:0 (голкипер Руа отразил все 24 броска), а затем выиграли и решающий седьмой поединок — 3:1 (две шайбы забросил 21-летний Алекс Тангуэй), и Кубок Стэнли оказался в руках счастливого 40-летнего Бурка, объявившего затем о завершении карьеры.

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«На этом кубке не хватало одного имени, но теперь всё в порядке», — скажет после игры MVP того плей-офф, 4-кратный обладатель Кубка Стэнли Руа, оформивший в финальной серии два шат-аута.

«Эвеланш» выиграли свой второй Кубок Стэнли в истории и сделали это без одного из своих лучших нападающих — Петера Форсберга, который выбыл из строя после второго раунда из-за травмы (ему была вырезана селезёнка). В отсутствие шведа двойную ответственность на себя взяли ветераны команды, в результате Руа стал обладателем «Конн Смайт Трофи», а Сакик оказался лучшим бомбардиром плей-офф с 26 (13+13) очками.

Джо Сакик Фото: Andy Cross/Getty Images

Спустя два года «Колорадо» попрощается с тренером-триумфатором – после неудачного начала сезона Хартли будет отправлен в отставку и в будущем уже не добьётся успехов в НХЛ. Зато канадский тренер впоследствии продолжит свою чемпионскую традицию уже в КХЛ и в 2021 году станет обладателем Кубка Гагарина с «Авангардом».

Что касается «Колорадо», то в финале Кубка Стэнли – 2022 может произойти любопытная менеджерская дуэль. Действующим генеральным менеджером «лавин» является лучший бомбардир плей-офф 21-летней давности Сакик. Теперь легенда «Колорадо» идёт за Кубком Стэнли уже в статусе менеджера, в таком же статусе мечтает о вожделенной победе и ещё один бывший игрок «лавин» — Крис Друри. В победном плей-офф Крис стал пятым бомбардиром команды, а теперь он является генеральным менеджером «Рейнджерс» – одного из возможных соперников «Колорадо» по финалу.