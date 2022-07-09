В КХЛ намечается неожиданная сделка. Экс-игрок НХЛ с раздутым самомнением едет в Уфу?

«Салават Юлаев» удивляет пассивностью в нынешнее межсезонье. Пока конкуренты на Востоке изыскивали в условиях обедневшего рынка возможности укрепить составы топовыми игроками, уфимцы, понёсшие из-за политики самые тяжёлые потери, выглядели подозрительно спокойными и даже отчуждёнными от внешней суеты. Неужели в столице Башкортостана настолько сильно верят в Кадейкина, Шмелёва, Кулёмина и доморощенную молодёжь?

До июля «Салават» дожил без крупных подписаний и иностранцев (даже почти не было слухов об интересе к кому-либо), но в середине лета дело всё-таки сдвигается с мёртвой точки. В Уфе наверняка понимают, что совсем без усиления команде будет трудно не то чтобы бороться за Кубок Гагарина, но даже рассчитывать на проход во второй раунд. Времени юлаевцы упустили много, все проверенные в КХЛ активы разобраны и рынок сильных свободных агентов практически пуст, поэтому «Салавату» не остаётся ничего, кроме как рисковать.

Видимо, по такому принципу в Уфе и договорились с первым легионером. Сегодня «Салават» максимально прозрачно намекнул на трансфер неожиданного новичка — нападающего Джоша Хо-Сэнга. Пару лет назад он должен был появиться в «Куньлуне», и по такому поводу «Чемпионат» делал достаточно большой обзор на его карьеру. Вот он.

Если вам лень читать, то напомним основные положения. Итак, Хо-Сэнг — не китаец и не кореец, и вообще ни разу не азиат. Джош — темнокожий канадец, который родился и вырос в провинции Онтарио, а фамилия ему досталась от прадеда — выходца из Гонконга.

Уже в детстве Хо-Сэнг считался дико талантливым хоккеистом и успешно играл в одном звене с Коннором Макдэвидом. По юниором у Джоша всё было не столь блестяще (уже тогда проявился трудный и капризный характер, из-за которого его упорно игнорировали в сборных Канады разных возрастов), но в 2014 году он всё-таки был выбран «Айлендерс» в конце первого раунда драфта НХЛ.

Клеймо «первораундник» обязывает ко многому, у Хо-Сэнга были огромные амбиции, но в НХЛ Джош так и не заиграл. На протяжении трёх сезонов он заглядывал в состав «Айлендерс» на 10-20 матчей, но неизменно возвращался обратно в АХЛ. После сезона-2019/2020, полностью проведённого в американской лиге, 24-летний Хо-Сэнг решил всё круто поменять и уехал в Европу. Как раз тогда возник вариант с «Куньлунем», но до Подмосковья (ковид прогнал «драконов» в Мытищи, если вы забыли) Джош в итоге не добрался и в том сезоне сыграл лишь 9 ничем не примечательных матчей в чемпионате Швеции.

В прошедшем хоккейном году Хо-Сэнг вновь играл в АХЛ, за «Торонто Марлис». В 47 матчах регулярки Джош набрал 35 (16+19) очков, а ещё неожиданно залетел на международный уровень — в пяти матчах за сборную Канады на Олимпиаде отдал три голевые передачи.

Джош Хо-Сэнг Фото: nhl.com

На игроков АХЛ с такой статистикой редко обращают внимание в России, но мы уже говорили, что у «Салавата» сейчас настало время неординарных решений. Так что же за хоккеист сейчас едет в Уфу? Скауты и эксперты всегда отмечали скоростное катание Хо-Сэнга, его быстрые и мягкие руки, шикарный контроль шайбы. Словом, технарь. Но проблемой этого одарённого игрока всегда был высокомерный характер, лень, слабая бытовая дисциплина и при этом раздутое до огромных масштабов самомнение. Он всегда считал себя лучше остальных (например, утверждал, что он лучший игрок со своего драфта, где ушли также, например, Драйзайтль и Пастрняк) и искал корень своих проблем в других: считал, что его притесняют из-за цвета кожи, обвинял в предвзятом отношении тренеров и менеджеров на разных этапах карьеры.

Джош никогда не был командным игроком, плохо вливался в коллектив, но есть вероятность, что сплошные неудачи в карьере сбили спесь с Хо-Сэнга, вернули его с небес на землю. Если так, и при условии, что талант канадца никуда не делся, «Салават» может получить яркого и сильного хоккеиста, который станет важнейшей опцией уфимского нападения.

Стоит сказать, что подобные перерождения «трудных детей» в хоккее (да и в жизни в целом) случаются редко. Но всё-таки случаются. Свежий пример тому Эвандер Кейн — ещё один темнокожий хоккеист «без царя в голове», чья игра за «Эдмонтон» в нынешнем сезоне стала откровением. Кейн показал, что зашкаливающая вредность — это не неизлечимый диагноз, по крайней мере, на коротком временном отрезке. Так почему бы и Хо-Сэнгу, которому нужно спасать карьеру, не оставить всех своих демонов по ту сторону океана и не стать новым любимцем хоккейной Уфы?