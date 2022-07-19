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11 главных переходов недели в КХЛ, самые интересные трансферы, 19 июля 2022 года

Топ-11 трансферов недели КХЛ. В «Салават» пришёл крутой легионер со сложным характером
Павел Панышев
Топ-11 трансферов недели КХЛ
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Клубы продолжают активно тратить деньги.

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно, поэтому интересных сделок хватает. Помимо российских хоккеистов, в лигу приезжают высококлассные иностранцы, что не может не радовать. Рассказываем о главных переходах, случившихся в Континентальной лиге за последнюю неделю.

н. Александр Радулов — из «Далласа» в «Ак Барс»

Наконец-то закончилась эпопея с переходом Александра Радулова в «Ак Барс». Как только в НХЛ открылся рынок свободных агентов, а контракт Радулова с «Далласом» завершился, российский форвард официально поставил подпись под двухлетним соглашением с «барсами». Несмотря на солидный возраст, нападающий станет отличным усилением для команды Олега Знарка.

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н. Роман Старченко — из «Барыса» в «Спартак»

Роман Старченко до недавнего времени выступал в КХЛ только в одном клубе. В последние годы в «Барысе» казахстанский хоккеист был капитаном команды, но после 14 сезонов Роман принял решение сменить обстановку и перебраться в «Спартак». Интересно, как возрастной нападающий проявит себя в столице России. Опытные хоккеисты после ухода Сергея Широкова «Спартаку» точно не помешают.

н. Тейлор Бек — из «Динамо» (Минск) в «Сибирь»

Бек прекрасно знаком с реалиями КХЛ, канадец давно выступает в лиге. Свой лучший сезон Бек однозначно провёл в составе «Авангарда», когда выдал шикарный плей-офф и здорово смотрелся в большинстве. В «Металлурге» и минском «Динамо» североамериканец тоже был на ведущих ролях. В «Сибири» на этого нападающего очень рассчитывают. В дальнейшем стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, а пока они заключили однолетнее соглашение.

Тейлор Бек

Тейлор Бек

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Захар Арзамасцев — из «Кладно» в «Спартак»

Поиграв в Европе в одной команде с Яромиром Ягром, защитник Захар Арзамасцев принял правильное решение вернуться в Россию. В «Спартаке» нынче много не платят, убирая основной заработок в бонусную часть, но зато у хоккеиста появится отличный шанс проявить себя. После ухода из «Салавата» карьера игрока пошла на спад, в «Автомобилисте» многое не получалось, пришло время возвращаться на прежний уровень.

н. Энтони Луис — из «Техаса» в «Барыс»

В «Барысе» умеют находить сильных легионеров на североамериканском рынке. На этот раз руководство казахстанского клуба привезло в КХЛ форварда Энтони Луиса, неплохо зарекомендовавшего себя в системе «Далласа». В случае если нападающий как следует проявит себя в Нур-Султане, в «Барысе» смогут прилично заработать на его дальнейшем трансфере в другой клуб.

з. Фредрик Классон — из «Тампы» в ЦСКА

В «Тампе» с ещё именитой защитной линией шведскому игроку обороны было сложно пробиваться в основной состав команды. ЦСКА давно вёл Классона и наконец-то смог заполучить его в свои ряды. Для КХЛ и армейцев это успешный трансфер. Думается, что Сергей Фёдоров будет использовать Фредрика в топ-4 обороны и ставить его в спецбригады.

н. Максим Мамин — из «Флориды» в ЦСКА

Именно в связи с возвращением Максима Мамина из «Флориды» в ЦСКА в системе армейского клуба не оказалось нападающего Анатолия Голышева, продлившего соглашение с «Автомобилистом». Мамин прекрасно знаком с армейской системой, ему не нужно привыкать к требованиям в команде. Больших перспектив во «Флориде», в отличие от ЦСКА, у Максима точно не было.

Максим Мамин

Максим Мамин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

в. Амир Мифтахов — из «Тампы» в «Ак Барс»

Билялов и Мифтахов должны составить вратарский дуэт «Ак Барса» на следующий сезон. Главное, чтобы травмы обходили стороной, особенно в случае с Тимуром. Мифтахов в ближайшее время не смог бы заиграть в основном составе «Тампы», а в Казани у него будет отличный шанс выиграть конкуренцию у Билялова. Ко всему прочему «барсы» будут явно претендовать на завоевание Кубка Гагарина, а борьба за трофей – это тоже важный аспект.

н. Джош Хо-Сэнг — из «Айлендерс» в «Салават Юлаев»

Поговаривают, что у Хо-Сэнга непростой характер и в раздевалке «Салавата Юлаева» могут возникать какие-то конфликты. Но вряд ли впервые приехавший в КХЛ легионер (до «Куньлуня» в своё время он так и не добрался), получивший хорошую зарплату, будет вести себя неподобающим образом. Хо-Сэнг – крутой иностранец в плане игры. Главное, что от него будут ждать, – это заброшенные шайбы и результативные передачи. В прошлом сезоне Хо-Сэнг выступал в составе «Торонто Марлис», а в НХЛ запомнился игрой за «Айлендерс».

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н. Эрик О'Делл — в «Динамо» (Москва)

После серии первого раунда прошлого плей-офф с «Северсталью» форвард О'Делл принял решение покинуть команду по известным причинам, но теперь канадец вернулся в московский клуб. Нападающего с удовольствием приняли назад, так как Эрик хорош при игре на вбрасывании, да и в целом является высококлассным хоккеистом. Учитывая, что в составе «Динамо» произошли серьёзные изменения, подобные хоккеисты тренерскому штабу Алексея Кудашова точно не помешают.

н. Андрей Алтыбармакян — из «Рокфорда» в ХК «Сочи»

В «Сочи» после обмена прав из СКА вернулся один из главных балагуров и весельчаков КХЛ – нападающий Андрей Алтыбармакян. В Северной Америке Андрей явно пересидел, пора было возвращаться туда, где тебе доверяют. У Андрея Назарова, прекрасно умеющего работать с молодыми хоккеистами, Алтыбармакян будет прогрессировать и приносить пользу команде. Довольны этим трансфером остались все стороны.

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