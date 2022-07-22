«Я просто трачу время Джима Керри». Неизвестная роль звезды НХЛ в культовой комедии

«Тупой и ещё тупее» — это фильм, который вряд ли запомнится тонкими шутками и мощным сюжетом. Однако в своё время он собрал $ 247 млн кассовых сборов, а зрители полюбили его так, что в нескольких опросах фильм попадал в топ-15 когда-либо снятых комедий.

Хотя большую часть кино занимают похождения Джима Керри и Джеффа Дэниелса, зрителям запомнился один эпизодический персонаж — дальнобойщик Сибасс (Sea Bass, на русском — Окунь). Он появляется на экране буквально на пять минут в нескольких сценах, однако его образ запомнился многим. Но не все знают, что Окуня сыграл Кэм Нили, который сейчас является президентом «Бостона», а как игрок в составе «мишек» забросил 344 шайбы в 525 играх. Как случилось это странное пересечение комедии и хоккея?



Фильм вышел на экраны в 1994-м, когда Нили находился на пике своей славы. Он был задрафтован «Ванкувером» под девятым номером, но ожиданий не оправдывал, не перемахнув за 40 очков ни в одном из сезонов в клубе. В 1986-м «Кэнакс» с пиком первого раунда обменяли 21-летнего игрока в «Бостон» на более опытного Барри Педерсона — и «мишки» об этом не пожалели ни на минуту.



Уже в первый сезон на новом месте Нили удвоил свой результат по набранным очкам (72 против 34 в «Ванкувере»). «Брюинз», где заводилами были Нили и Рэй Бурк, дважды играли в финале Кубка Стэнли, но оба раза проиграли «Эдмонтону»: один раз ещё с Гретцки в составе, а во второй раз уже без него, хотя в финале-1990 «Бостон» считался фаворитом.

Кэм Нили Фото: Getty Images

Кроме умения забивать, Нили был великолепным силовым форвардом, многие журналисты даже считают, что лучшим в истории — габариты способствовали (185/99). Увы, его тело не выдержало травм — даже в первые годы Кэм не мог сыграть полную регулярку, а силовой от Ульфа Самуэльссона и редкая травма колена чуть не перечеркнули его карьеру. В сезонах-1991/1992 и 1992/1093 он суммарно сыграл лишь 22 матча — но набрал за них 30 очков!

Сезон-1993/1994 стал триумфальным возвращением: за 49 игр сезона Нили забил 50 шайб — редчайшее достижение для НХЛ, пусть и неофициальное. Суперснайперу во многом помогла игра с Адамом Оутсом, одним из лучших диспетчеров в истории лиги. Когда Нили вспоминал этот сезон через 20 лет, то говорил: «Это был тот магический период карьеры, который сложно объяснить. Казалось, что шайба всегда находит путь в сетку». «Бостон» снова не стал чемпионом, но Нили получил «Мастертон Трофи».



Ну а режиссёр Питер Фаррелли вместе со своим братом Бобби был спортивным фанатом — и поддерживал многие команды из Новой Англии, к которой относится и Бостон. Нили был одной из самых больших местных звёзд того периода, и свой дебютный фильм братья решили украсить известным хоккеистом.



«Когда мы создавали роль Сибасса, то говорили себе «Это типаж Кэма Нили. Мы постоянно это повторяли и подумали: хм, а может быть, сам Кэм сыграет эту роль? Мы связались с ним через общих знакомых. Он хороший актёр, но думал: «Боже мой, что же ребята из НХЛ про меня подумают?». Но он в итоге сказал нам: «Если я откажусь от роли, то буду выглядеть тупее, чем на экране», — говорили режиссёры в интервью журналу «Бостон».

Братья Фаррелли Фото: Andrew Toth/Getty Images for SiriusXM

У героя Нили, дальнобойщика, в фильме буквально два эпизода. В первом из них Гарри (персонаж Дэниелса) в кафе бросает солонку через плечо, попадая в Сибасса и вызывая его логичное бешенство — оно усиливается ещё больше, когда Ллойд (герой Джима Кэрри) переписывает свой счёт на всю компанию Окуня. Во втором Сибасс встречает Ллойда в туалетной кабинке и готовится расправиться с ним — однако мешает внезапное появление Гарри.

В подкасте Рэя Уитни и Пола Биссоннетта сам Нили вспоминал, как трудно дался ему второй эпизод. «Один дубль с Джимом Керри у меня никак не получался — режиссёрам нужно было, чтобы я открыл дверь туалета с поражённой гримасой, но им не нравилось выражение моего лица. Один дубль, второй, третий, четвёртый — все мимо.



Я был в бешенстве, потому что думал, что просто зря трачу время парня, который получит где-то $ 10 млн за этот фильм. Я сказал Джиму: «Джим, будь снисходителен — у меня мало что получается». Он ответил: «О, Кэм, расслабься, в некоторых сценах мне иногда требовалось по 50 дублей. Просто расслабься». Очередная попытка — я открываю дверь туалета, а он светит голой задницей. Дубль был снят».



Фильм вышел успешным. Нили появился и в его второй части, вышедшей в 2014-м, а также в другом фильме братьев Фаррелли «Я, снова я и Ирэн». Состав актёров-спортсменов там был ещё более звездным: в массовке мелькал Брендан Шенахан, а эпизодическую роль получила находящаяся на пике славы Анна Курникова.

Кэм Нили на церемонии вывода номера Фото: MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images

Сами хоккеисты, хотя Нили и боялся иного, высоко ценят его роль, а ведь Кэм уже давно президент «Бостона». Милан Лучич даже хотел сыграть роль сына Сибасса в ремейке фильма, но не вышло. Игравший в «Бостоне» Тори Крюг рассказывал, что однажды Нили изобразил свою главную роль, чтобы развеселить парней, вышедших в плей-офф после двухлетнего отсутствия там.



Как игрок Нили Кубок Стэнли не выигрывал, а вот как президент – да, в 2011-м. Правда, сейчас легенда клуба активно критикуем фанатами за то, что не расстаётся с генменеджером Доном Суини. Кто-то предлагает ему вместо руководства «Бостоном» лучше сняться ещё в одном эпизоде старого фильма.