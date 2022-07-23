Канадский хоккей тонет в секс-скандалах. Может, пора его «отменить»?

У самих рыльце в пушку по самую макушку, и они ещё учат нас морали.

В канадском хоккее вскрылся огромный нарыв, который начал эффект домино. Ещё даже не отгремел один секс-скандал, связанный с молодёжной сборной 2018 года, как за ним цепочкой потянулись другие. И это, очевидно, только начало, а масштабы всей истории будут колоссальными.

Накануне стало известно о ещё одном возможном случае сексуального насилия с участием игроков молодёжной сборной Канады, который произошёл во время МЧМ-2003. Полиция Галифакса, где проходил МЧМ в том году, начала расследование инцидента. TSN сообщает, что существовала видеозапись, на которой запечатлён групповой секс. По словам трёх анонимных свидетелей, видео начиналось с интервью одного из игроков, где он говорит, что сейчас будет «жарка тёлочки». После этого на записи было видно обнажённую девушку в отключке, с которой занимаются сексом примерно шесть игроков сборной.

Один из видевших плёнку источников рассказал, что игроки одолжили у него видеокамеру во время МЧМ-2003, а когда вернули её, на ней была запись инцидента. Однако потом под давлением игроков он удалил запись и не стал обращаться в полицию. «Я не хотел попадать в неприятности. И знал, что они попадут в неприятности», — заявил источник.

«Это ещё одна ужасная история. Очевидно, что в этом виде спорта укоренилась культура замалчивания и преуменьшения значимости сексуального насилия. Федерации хоккея Канады потребуется много сделать, чтобы вернуть доверие канадцев», — заявила министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж.

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Скандал только начал раскручиваться. Недавно стало известно, что у Федерации хоккея Канады существует специальный резервный фонд для урегулирования подобных обвинений по-тихому, без публичных расследований или привлечения страховых компаний.

Причём такие обвинения поступают регулярно, в среднем по одной-двум жалобам в год. Об этом сообщил исполнительный директор федерации во время недавних парламентских слушаний. Деньги в фонд поступают за счёт доходов от инвестиций, а также ежегодных взносов, которые платят все зарегистрированные хоккеисты, начиная с самого младшего возраста. В 2016 году на счетах фонда находилось более $ 15 млн. Судя по всему, именно из этого фонда осуществлялась выплата по мировому соглашению с девушкой, которая подверглась насилию в 2018 году. Это мировое соглашение и положило начало скандалу, а от скольких ещё откупились, пока никто не знает.

«Мы должны услышать от Федерации хоккея Канады, сколько жалоб они получили в прошлые годы и сколько тихих выплат делали. Нам нужно, чтобы федерация раскрыла эти сведения либо добровольно, либо по принуждению», — считает член парламента Джон Нейтер.

Даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался на эту тему. «Надо, чтобы Федерация хоккея Канады показывала прозрачность, ответственность и понимание ситуации, с которой она столкнулась. Нужно дать реальную оценку организации и её намеренной слепоте. Другие организации, которые сталкивались с таким, преодолевали это и принимали правильные решения. В отличие от Федерации хоккея Канады», — заявил Трюдо.

Полиция Лондона уже объявила, что заново открывает расследование по уголовному делу об инциденте 2018 года. И наверняка скоро мы услышим о новых случаях – слишком громкое это дело, которое затрагивает всю страну.

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В Канаде о случаях насилия в хоккее говорят давно. Например, двукратный обладатель Кубка Стэнли Даниэль Карсилло после окончания карьеры рассказывал об ужасной дедовщине в юниорском хоккее, а два года назад он и несколько других хоккеистов подали коллективный иск к CHL по поводу насилия и сексуальных домогательств. Суд ещё не закончен, но в показаниях игроков упоминаются случаи даже сорокалетней давности. Настолько жестокие случаи, что от них волосы встают дыбом.

То есть проблема давняя, и никто с ней даже не собирался разбираться глобально, пока их не припёрли к стенке. Всем было удобно молчать, заметать все обвинения под коврик и в случае чего откупаться, сохраняя репутацию непогрешимого лидера мирового хоккея. И это та же самая страна, в которой так горячо ратовали за отмену России в хоккее, в которой так яростно осуждали всё, что в принципе связано с Россией. Интересно получается – у самих рыльце в пушку, но это не мешает их учить нас морали и высокодуховности. Так, может, не российский хоккей надо отменять, а канадский?