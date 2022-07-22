В НХЛ отреагировали на информацию о случае сексуального насилия на МЧМ-2003

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала заявление относительно информации, согласно которой на молодёжном чемпионате мира 2003 года произошёл случай группового сексуального насилия.



«Сегодня нам стало известно об ужасающих обвинениях в адрес игроков молодёжной сборной Канады сезона-2002/2003. Национальная хоккейная лига рассмотрит обвинения и отреагирует соответствующим образом», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Федерация хоккея Канады выступила с заявлением о начале разбирательства по предполагаемому преступлению на МЧМ-2003. К её представителям поступила информация от журналиста TSN Рика Уэстхеда, который общался с несколькими свидетелями этого инцидента. ФХК призвала власти провести расследование.