Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Владелец клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэрил Кац обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней балериной, сообщает CBC. По информации издания, недавно в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что миллиардер выплатил 17-летней балерине $ 75 тыс за «сексуальные услуги».
Известно, что обвинения не были доказаны. Они были выдвинуты в ответ на иск о сексуальном насилии, который подали начинающие балерины в 2021 году против учителя танцев Митчелла Тейлора Баттона и его жены Дасти Баттон.
Ранее чета Баттонов подала встречный иск и признала, что у них были «групповые сексуальные отношения» по обоюдному согласию с Сейдж Хамфрис, главной истицей в деле. В иске утверждается, что их роман начался в 2017 году, когда балерине было 18 лет. Однако также говорится о том, что ранее она три раза была вовлечена в сексуальные отношения в несовершеннолетнем возрасте с мужчинами намного старше ее, в том числе с владельцем «Ойлерз» Кацом.
При этом к заявлению были приложены текстовые сообщения, предположительно это была переписка Каца с балериной. На тот момент Хамфрис было 17 лет, а Кацу – 53.
Также известно, что адвокат Каца опроверг обвинения и заявил, что у его клиента не было сексуальных связей с Хамфрис. В 2016 году 17-летняя балерина предлагала кинокомпании Каца свои проекты, и все встречи с ней были связанны именно с этим, а полученные несовершеннолетней деньги – часть деловых отношений.
- 21 июля 2022
-
13:32
-
12:38
-
12:21
-
12:02
-
11:55
-
11:40
-
10:59
-
10:23
-
10:11
-
09:20
-
09:03
-
08:24
-
08:00
-
00:17
- 20 июля 2022
-
23:15
-
22:35
-
22:22
-
21:40
-
21:06
-
20:17
-
20:06
-
19:34
-
19:16
-
18:46
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:42