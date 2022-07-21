Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Владелец клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Дэрил Кац обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней балериной, сообщает CBC. По информации издания, недавно в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что миллиардер выплатил 17-летней балерине $ 75 тыс за «сексуальные услуги».

Известно, что обвинения не были доказаны. Они были выдвинуты в ответ на иск о сексуальном насилии, который подали начинающие балерины в 2021 году против учителя танцев Митчелла Тейлора Баттона и его жены Дасти Баттон.

Ранее чета Баттонов подала встречный иск и признала, что у них были «групповые сексуальные отношения» по обоюдному согласию с Сейдж Хамфрис, главной истицей в деле. В иске утверждается, что их роман начался в 2017 году, когда балерине было 18 лет. Однако также говорится о том, что ранее она три раза была вовлечена в сексуальные отношения в несовершеннолетнем возрасте с мужчинами намного старше ее, в том числе с владельцем «Ойлерз» Кацом.

При этом к заявлению были приложены текстовые сообщения, предположительно это была переписка Каца с балериной. На тот момент Хамфрис было 17 лет, а Кацу – 53.

Также известно, что адвокат Каца опроверг обвинения и заявил, что у его клиента не было сексуальных связей с Хамфрис. В 2016 году 17-летняя балерина предлагала кинокомпании Каца свои проекты, и все встречи с ней были связанны именно с этим, а полученные несовершеннолетней деньги – часть деловых отношений.