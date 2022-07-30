Загадка гор. Канадский хоккеист исчез на 14 лет, а тайна его смерти не раскрыта до сих пор

Канадскому защитнику Данкану Макферсону прочили большое будущее – на драфте-1984 его выбрали «Айлендерс» под общим 20-м номером. Но в НХЛ он не провёл ни одного матча – первую серьёзную травму он получил в сентябре того же года, в лагере «островитян». Потом другую, ещё одну. Он не вылезал из фарм-клубов, а летом 1989 года «Айлендерс» выкупили его контракт.

Данкан был расстроен, что постоянные травмы мешают ему реализовать потенциал, и ухватился за странное предложение из Шотландии. Клуб «Данди Тайгерз» предлагал ему должность играющего тренера. Несмотря на сомнительную славу владельца команды Рона Диксона, Данкан всё же согласился. Он должен был в одиночку поехать в Европу, встретиться там со старыми друзьями, которые играли в местных лигах, а 12-го числа прибыть в Шотландию. Но до Данди он не добрался.

Данкан Макферсон Фото: coldalongtime.com

Прилетев в Германию, Данкан встретился с хоккеистом Джорджем Песутом, который одолжил ему свою машину и уехал на предсезонные сборы. Затем Данкан отправился в Австрию и встретился с другим бывшим партнёром по команде Роджером Кортко, а оттуда поехал в горы недалеко от Инсбрука. Данкан хорошо катался на лыжах, но хотел попробовать новомодный сноуборд. На этом его следы терялись.

Родители забили тревогу через несколько дней после того, как Данкан не объявился в Данди. Связались с Песутом и узнали, что чемоданы Данкана до сих пор лежат у него дома, а машины нет. Они пытались обращаться в полицию Австрии, но там их даже не стали слушать. Тогда они решили сами лететь в Европу, хотя даже приблизительно не представляли, с чего начинать поиски. Помним, что ни интернета, ни развитой сотовой связи тогда не было.

Они нашли отель в Инсбруке, где остановился Данкан, но на этом след обрывался. Спустя пару недель тщетных поисков родители пробились на австрийское телевидение – сюжет об их сыне помог отыскать пропавшую машину, которая на протяжении 44 дней стояла на парковке у горнолыжного курорта Штубай. Это первая странность в этой загадочной истории. Брошенная машина – признак того, что её владелец пропал в горах и ему нужна помощь. Тем более машина была приметного красного цвета, но всё равно до неё никому не было дела.

Машина Макферсона на парковке, Фото: coldalongtime.com

Вторая странность заключалась в том, что в местной полиции родителям не сообщили, что горнолыжный курорт работал до конца августа (за окном был конец сентября), и предположили, что Данкан пропал в пешем походе в горах. Только благодаря совершенно случайной встрече с инструктором по сноуборду родители Данкана узнали, что их сын брал у того урок 9 августа. Но вернулся ли он со склона? Инструктор этого не знал.

В прокатной конторе заверили, что Данкан вернул им сноуборд и ботинки. Правда, никаких подтверждающих документов у них не сохранилось. Долгие годы родители были уверены в этой версии и шли по ложному следу. Они и предположить не могли, что сотрудники спуска не забьют тревогу, если кто-то к вечеру не сдаст амуницию обратно в прокат. Ведь это значит, что кто-то остался в горах, а ночью на высоте 3000 метров даже летом легко замёрзнуть насмерть.

Через несколько недель забрезжила надежда – в городке неподалёку из леса вышел странный мужчина, по описанию совпадавший с Данканом. Он ничего не помнил, но говорил как североамериканец, и у него были такие же следы травм на коленях, как у Данкана. Однако это был не он.

Полиция Австрии довольно быстро прекратила поиски. Родители остались один на один со своей бедой и пытались вести расследование самостоятельно. Они девять раз приезжали в Австрию, нанимали частных детективов, потратили все свои сбережения, но больше никаких зацепок не было.

14 лет спустя, 18 июля 2003 года тело Данкана нашли на той самой трассе, где он катался на сноуборде. Официальная версия – несчастный случай, а неофициальная… Родители Данкана были уверены, что полиция вводит их в заблуждение и заметает следы. Слишком много в этой истории несостыковок и странностей, которые продолжились и после обнаружения тела.

Чтобы докопаться до истины, они обратились к писателю Джону Лику. Тот провёл собственное расследование, опросил множество экспертов – врачей, радиологов, специалистов по ледникам, следователям, работающим по делам пропавших в горах людей, и так далее и написал книгу «Долгие годы в холоде: альпийская тайна», где приходит к выводу, что смерть Данкана – не случайность, а убийство. Так это или нет – решать вам, а мы приведём ключевые данные его расследования.

— Тело Данкана нашли летом, когда ледник менее стабилен и подтаивает. Оно лежало в небольшой расщелине прямо посреди горнолыжной трассы. Учёный Дэвид Эванс, изучающий ледники, считает, что местоположение тела указывает на то, что Данкан не падал глубоко в расщелину, потому что в этом случае его бы нашли намного позже и не на середине склона, а у его подножия. Место гибели Данкана по расчётам находилось около 40 метров выше по спуску, причём в 1989 году там часто образовывались расщелины, которые засыпались с помощью снегоуборочной техники.

Место, где нашли тело Данкана Фото: coldalongtime.com

— Сотрудники курорта пытались обставить дело так, что Данкана нашли далеко за пределами трассы, что полностью снимало бы с них ответственность за его судьбу. Однако фотографии, сделанные одним из полицейских, и данные его отчёта указывали обратное. Один из инспекторов сразу указал прокурору на эти несостыковки и предположил, что Данкан мог умереть из-за халатности работников трассы, которые засыпали расщелину снегом, не проверив, что там никого нет. Прокурор посчитал, что даже если это было убийство по неосторожности, то срок давности давно истёк, и быстро закрыл дело.

— Прокурор Инсбрука, даже не узнав причину смерти, выписал разрешение на захоронение. Вскрытие не проводилось, хотя местный медэксперт в отчёте указал иное. Позже выяснилось, что он только визуально осмотрел тело, причём даже не в морге, и записал, что Данкан скончался от множественных травм.

— Тело отправили на судмедэкспертизу в Инсбрук, но и там вскрытие не проводили, сославшись на отсутствие запроса прокурора и закрытое дело. Родители Данкана просили установить причину смерти и, оказывается, могли запросить вскрытие в частном порядке, но им даже не сообщили о такой возможности. Судмедэксперт, занимавшийся этим делом, предположил, что Данкан упал в расщелину, а затем задохнулся под снегом. В Инсбруке официально не определили ни причину, ни дату смерти.

Вместо этого провели исследование ДНК, чтобы подтвердить личность, а также сделали рентген останков, из которых заключили, что Данкан не получал травм, несовместимых с жизнью.

Родителям показывали тело сына, накрытое простынёй, и не рассказали, что у него были тяжёлые травмы. В итоге Макферсоны кремировали сына.

— Уже в Канаде Макферсоны показали рентгеновские снимки и фотографии тела местным специалистам по радиологии. По характеру травм те предположили, что Данкана могла переехать снегоуборочная машина. Австрийские медэксперты парировали, что такие повреждения могли быть получены от движения ледника, а когда зашёл разговор о судебном иске, ответили, что никто ничего не докажет.

— Обе руки и одна нога Данкана были ампутированы. Некоторые отметины на них соответствовали по размеру частям механизма снегоуборочной машины. Одежда на Данкане в некоторых местах была искромсана, а на сноуборде были следы от контакта с машиной. Кроме прокатного сноуборда, рядом с ним нашли ботинки, пару горнолыжных перчаток и ещё две разные перчатки, одна из которых была рабочей и с инициалами.

Инициалы на перчатке совпадали с инициалами одного из водителей снегоуборочной машины, который работал в день исчезновения Данкана на той трассе.

В расследовании приводится ещё много подробностей. Не будем приводить их все, но фотографии и рентгеновские снимки тела Данкана подвергли тщательному анализу. Отметим, что все эксперты, с которыми общался Лик, сошлись во мнении, что Данкан упал на пустынном склоне, где к вечеру была не самая лучшая видимость. Он был жив, когда по нему проехалась снегоуборочная машина. Его тело выковыряли из машины и засыпали снегом в расщелине. Лик полагает, что происшествие пытались замять, так как австрийские власти опасались дурной славы для курорта, который является популярным местом отдыха и приносит много денег.

Как бы то ни было, сына Макферсонам уже не вернёшь. Данкан погиб в 23 года на горнолыжной трассе в Австрии. Возможно, это был несчастный случай. Возможно, чья-то невнимательность. Возможно, что-то ещё (незадолго до отъезда в Европу Данкан рассказывал родным, что его хотели завербовать в ЦРУ, хотя звучит это слишком неправдоподобно). Сейчас, спустя 30 с лишним лет, его смерть по-прежнему окружена тайнами и вопросами без ответа.