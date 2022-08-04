Новая сборная России сломила «Авангард». В Сочи стартовал главный турнир лета в КХЛ

В Сочи стартовал седьмой по счету предсезонный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022».

«Авангард» — Россия U25 – 3:4

Сборная молодых звёзд стартовала с яркой победы над «Авангардом». Подопечные Владимира Филатова забросили четыре шайбы в ворота омичей и выстояли в формате «3 на 5», не дав сопернику сравнять счёт в концовке третьего периода. Очень сильный матч провёл вратарь Сергей Иванов, отразивший 39 бросков.

17-летний Матвей Мичков сделал голевую передачу, проведя матч в роли капитана команды. «Ему был нужен момент ответственности для становления как взрослого игрока. Ему этого не хватало. Он жаждал этого, очень хотел быть капитаном. Неплохо справился. Будем надеяться, что это поспособствует его дальнейшему росту», — рассказал Филатов.

Что касается дальнейших планов сборной U25, то их обозначил Роман Ротенберг: «По плану у команды участие в Кубке Первого канала, где также сыграют сборные России, Беларуси и Казахстана. После окончания сезона КХЛ сборная U25 будет путешествовать по стране. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планируем посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Это всё обсуждается. Мы видим, какой интерес вызывает сборная в регионах. По тренерскому штабу будет понятно ближе к Кубку Первого канала».

У омичей впечатлила связка Грицюк – Ткачёв. Если тренерам удастся сбалансировать это сочетание разносторонним центрфорвардом, Шипачёву и Радулову можно будет начинать волноваться. Пока же Дмитрий Рябыкин находится в поиске, меняя центров (Михайлов и Бродхёрст) в ударных тройках своей команды.

Вратарскую линию называют слабейшей в «Авангарде». Пока игра Галимова и Демченко скорее подтверждает эти опасения. Первый за свою половины игры не справился с несложным броском в ближний угол, а Демченко пропустил три гола за период.

Что радует в «Авангарде» — это появление в составе Михаила Гуляева. Через несколько лет сборная России может получить топового защитника, а уже в этом сезоне можно ждать дебюта Михаила в КХЛ. В 16 лет он набрал 35 очков в МХЛ, а на турнире в Сочи уже отменился голевой передачей.

Защитник Михаил Гуляев Фото: vk.com/hc_avangardomsk

СКА – «Динамо» Минск – 4:1

Питерцы обзавелись новым партнёром – контракт с букмекерской контрой «Лига Ставок» заключен на три года. Сумма не разглашается, но известно, что она не меньше чем получил «Ак Барс» от недавнего соглашения с другим букмекером (около 200 млн рублей). Клуб планирует потратить полученные средства на развитие детского хоккея.

Ещё Роман Ротенберг рассказал, как СКА решился на крупный обмен со «Спартаком»: «Первый раз увидел Никишина в «Крыльях Советов», ему было 17 лет. Можно сказать, что уже с того момента мы ведём переговоры.

Очень рады, что удалось найти решение. Любой переход даёт возможность развиваться игрокам. С каждым игроком, который перешёл в «Спартак», мы обсуждали ситуацию, провели беседу. На сегодняшний день это лучший вариант для развития игроков и Александра. У нас собраны игроки, которые могут добиться больших успехов в СКА и сборной России. Желаем удачи игрокам, перешедшим в «Спартак». Мы продолжаем на них рассчитывать и не исключаем, что кто-то вернётся обратно. Например, Роман Рукавишников уходил в «Ак Барс», а сейчас вернулся в СКА».

Что касается матча с минским «Динамо» (4:1), то питерцы уверенно входят в сезоне. Самонов потащил 29 бросков, у Воробьёва 2+1, результативные баллы набрали новички: Никишин, Фёдоров и Хайруллин, а Пашнин не стал изменять себе в новом клубе и заработал малый штраф уже на первой минуте матча.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте ХК «Сочи» в YouTube.

Минское «Динамо» приехал в Сочи без своей главной звезды межсезонья. Просмотровый контракт Николая Жердева завершился быстрее чем ожидалось – полноценного соглашения нападающему не предложили. Почему? Крэйг Вудкрофт ушел от прямого ответа, но отметил, что молодые белорусские хоккеисты многому научились у россиянина: «Нам поступило предложение подписать Жердева, мы решили – почему нет? Он тренировался всё лето, очень хотел получить возможность вернуться в КХЛ. Мы ничего не потеряли, пригласив его на просмотр. Он выкладывался на тренировках, показывал хороший пример другим игрокам. Нам надо развивать молодых белорусских игроков. Хотя Жердев хорошо проявил себя на сборах, мы посчитали, что надо давать шанс своей молодёжи».

ХК «Сочи» — «Адмирал» — 2:4

«Ждать ли огонька в матче с «Авангардом»? Я бы не акцентировал на одной игре — а в других играх огонька не будет, что ли?» — Андрей Назаров обещал и сделал. Уже в первом периоде Алтыбармакян и Колби Уильямс порадовали зрителей кулачным поединком.

Что касается самой игры, то на данном этапе хоккеисты «Адмирала» оказались чуть более свежими и удачливыми.

«Матч получился интересный, ребята старались. Немного «задохнулись». Первая игра – пропустили, не забили, дальше пошло все, что можно. Сказал ребятам, что молодцы, старались играть до конца. Хотелось выиграть домашний матч, но так случается. Команда не успокаивалась. Первая игра – «задохнулся», посидел. Я кого-то придержу, он отдышится, выходит, вроде бежит, потом опять «задохнулся». Такое случается в первых матчах. Не сказать, что я чем-то недоволен. Старались. Пришли зрители, мы ещё не готовы на 100%, но хочется выиграть.

Когда не выигрываешь матч, этому всегда много причин. Просто не повезло. Идеальной середины нет, всё равно держишь команду под нагрузками. Просто должно сложиться. Кому-то везет, кому-то нет. Все команды под нагрузками, у кого-то чуть лучше сыграл вратарь или где-то повезло», — прокомментировал результат игры Андрей Назаров.