Исторический финал МЧМ, Толчинский обыграл Дзюбу в теннис. Главные новости дня в хоккее

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 20 августа.
Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале молодёжного чемпионата мира — 2022
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022. В рамках первого полуфинала сборная Канады уверенно обыграла сборную Чехии со счётом 5:2. Во втором полуфинале сошлись сборные Швеции и Финляндии. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 1:0.
Таким образом, стали известны оба финалиста молодёжного чемпионата мира — 2022 — сборные Канады и Финляндии. Команды разыграют золотые медали турнира в ночь на 21 августа. Финальная игра начнётся в 3:00 мск. Отметим, что Канада и Финляндия впервые в истории встретятся в решающем матче МЧМ.
«Обещаю быть лучшим папой». У Шестёркина появился на свет сын
В семье российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина произошло пополнение. 17 августа жена голкипера Анна родила сына. Мальчика назвали Тимофеем.
«Дорогая, спасибо за сына! Ты сделала меня самым счастливым человеком на Земле! Я тебя очень люблю и обещаю быть лучшим папой», — написал Шестёркин в своих социальных сетях.
«Не думал, что он так хорошо играет». Толчинский обыграл Дзюбу в большой теннис
Хоккеист омского «Авангарда» Сергей Толчинский и российский футболист Артём Дзюба, недавно подписавший контракт с турецким «Адана Демирспор», сыграли в большой теннис.
Сначала спортсмены поучаствовали в челлендже, который остался за Дзюбой. Затем они сыграли полноценный матч, в котором Толчинский одержал победу.
«Я не думал, что он так хорошо играет, думал, похуже. На самом деле, вообще отлично поиграли. Он достаёт всё, я вроде по углам бил… Длинный какой-то, всё достаёт. В целом всё возвращает, и я в какой-то момент ошибаюсь. Всё равно видно, что он играет с головой, когда видит, что я отошёл на заднюю линию, укорачивает. Понятно, он иногда ошибается. Первый сет выиграл, во втором – проигрывал, но сделал камбэк. Красавчик. Классно, хороший матч. Здорово, что организовали», – сказал Толчинский в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Видео можно посмотреть на официальном канале «Авангарда» в YouTube.
Джо Морроу прибыл в Сочи. Игрок не мог присоединиться к команде из-за потери паспорта
Защитник Джо Морроу прибыл в Сочи и присоединился к команде Андрея Назарова, сообщает официальный YouTube-канал клуба. Сочинцы опубликовали видео, в котором маскот команды помогал найти Морроу утерянный паспорт, из-за которого защитник не мог прилететь в город, а затем встречал новичка в аэропорту.
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