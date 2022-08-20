«Это жестокое поражение». Шведы разочарованы очередным пролётом на МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Эдмонтоне, определились финалисты. Первыми участие в игре за золото себе обеспечили хозяева турнира – канадцы. «Кленовые листья» не стали играть на нервах у местных болельщиков и с большим запасом преодолели сопротивление своих соперников – чехов.

Канадцы в типичной для себя манере по полной вложились в первые минуты матча. Бесконечные броски, силовые приёмы, высокие скорости – в стартовом периоде чехам пришлось несладко. Под сумасшедшим натиском европейцы продержались ровно половину отрезка, а чем дальше, тем меньше интриги становилось в этой игре. На 11-й минуте Кент Джонсон открыл счёт, пять минут спустя Коннор Бедард удвоил преимущество – 2:0.

Видеообзор матча.

Во втором периоде чехи отчаянно пытались обозначить собственное несогласие с таким счётом. По итогам отрезка они даже перебросали противника – 16:11. Впрочем, никаких дивидендов извлечь из статистического превосходства чехи не смогли. Вместо этого они вытащили ещё две шайбы из своих ворот: по голу оформили Логан Стэнковен и Мэйсон Мактавиш.

Третья двадцатиминутка превратилась в формальность, хотя Чехия боролась до последнего. В перерыве тренеры сборной произвели рокировку вратарей, а 10 минут спустя получили повод для радости: Ян Мышак одну шайбу отквитал. Ещё через несколько смен Давид Иржичек сократил отставание до двух голов.

Перед чехами как будто бы забрезжила надежда на уникальный камбэк, но его не случилось. Канадцы, упустившие нити игры, собрались и почти тут же ответили: Джошуа Руа установил окончательный результат – 5:2. Канада – в третий раз подряд в финале МЧМ.

«Это очень, очень круто, – оценил выступление сборной Коннор Бедард, один из фаворитов следующего драфта НХЛ. – Я ещё не особенно поверил даже. Мы очень рады возможности сыграть в финале. Я думаю, мы действительно хорошо играем с самого старта. Конечно, мы можем периодически проседать, но думаю, в основном держим игру под контролем».

«Тяжёлый матч, – констатировал чешский форвард Якуб Кос, его слова приводит официальный сайт ИИХФ. – Мы пропустили два гола в первом периоде, но не сложили руки. Мы пытались биться во втором периоде, и у нас получилось. Но мы дважды получили глупые удаления и оба раза пропустили в меньшинстве. Это и стало ключевым моментом в игре».

Второй полуфинал выдался куда менее насыщенным – по крайней мере на результативные действия. Судьбу противостояния финнов и шведов решил один-единственный бросок. На 26-й минуте встречи его исполнил финский защитник Каспер Пуутио, реализовавший большинство.

Видеообзор матча.

Отчасти именно удаления помешали «Тре Крунур» пробиться в финал. Шведы четырежды оставались в меньшинстве, причём по самым разным причинам – от задержки игры до нарушения численного состава.

«Мы были очень умны при игре с шайбой, – сказал Пуутио. – Мы не сделали ни одной ошибки на синей линии, а когда они давили на нас, мы блокировали броски».

«Непросто сразу после игры думать о том, что пошло не так, – шведский капитан Эмиль Андре не скрывал разочарования. – Это жестокое поражение. Они замедляли нас в их зоне. Мы не провели там достаточно времени. Но это игра на 1:0, она могла бы быть и победной».

Болельщики шведской команды не согласились с Андре. В соцсетях Эмиля и его партнёров критикуют за беззубую игру в атаке, которая привела к очередному пролёту «тре крунур» на МЧМ — этот турнир шведы не выигрывали уже 10 лет.

«Они знают, что для победы нужно играть в нападении?» – задаётся вопросом пользователь под ником @brobbish. Юзер @OntarioOilers и вовсе выступил с предложением для вратаря шведской сборной: «Валльстедт должен научиться забивать голы».

Шанс реабилитироваться перед собственными поклонниками у сборной «трёх корон» будет сегодня в 23:00 по московскому времени – в это время начнётся её матч с чехами за третье место. Канада и Финляндия выйдут на лёд в 3:00. Они впервые сыграют друг с другом в финале МЧМ.