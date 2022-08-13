«Он не сможет забить 50 голов в 37 лет». В Америке снова не верят в Овечкина?

17 сентября 2022 года капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнится 37 лет, а это значит, что в новый сезон НХЛ он вступит именно в этом возрасте. Напомним, контракт россиянина с «Кэпиталз» будет действовать ещё четыре года, поэтому американские и российские фанаты Ови смогут ещё долго наслаждаться игрой одного из лучших форвардов современности.

Интересно, что при всех достижениях Александра, при почти полном отсутствии травм (особенно тяжёлых) находятся люди, которые продолжают скептически относиться к снайперским качествам нападающего и кивают в сторону его солидного по спортивным меркам возраста.

Так, журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен разразился целой тирадой на тему того, сможет ли легенда «Вашингтона» (да и всей НХЛ) добраться до отметки в 50 заброшенных шайб в будущем сезоне, как он это сделал в предыдущей регулярке.

«Нет, он не сможет. И я скажу больше, даже не получив вопроса. Я никогда не буду сомневаться в способности Овечкина забивать, но вновь требовать 50 голов в 37 лет, потенциально без центрального нападающего Никласа Бекстрёма, который выбыл на весь сезон из-за операции на бедре, и, вероятно, без форварда Тома Уилсона — по крайней мере, в первой половине сезона — из-за операции на колене… это будет очень трудно. Он не будет окружён талантами такого же уровня. По идее, из-за этого Овечкина должно быть легче сдержать. Овечкин, без сомнения, пробьёт себе путь к 40 голам в этом сезоне. Дайте ему дюйм — и у него появляется шанс забросить. Но в прошлом сезоне он стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 50 голов. Теперь нам интересно, сможет ли он сделать это снова в 37 лет. И малейший регресс — даже при условии, что он сыграет полные 82 матча, — будет значить, что он не дойдёт до 50 голов. Плюс ещё один год для его тела, когда Ови будет окружён меньшим числом талантливых игроков, несущих угрозу сопернику, означает, что Овечкин не дойдёт до 50 голов. Он приблизится к этому рубежу, но не перейдёт его.

Александр Овечкин Фото: nhl.com

Раз уж мы начали, давайте поиграем с математикой. За последние пять сезонов Овечкин забил 222 гола в 353 матчах. Это в среднем 0,63 гола за встречу, что составляет в среднем 51 гол за 82 матча. Замечательно. Но, как я уже сказал, он очень близок к тому, чтобы оказаться не на нужной стороне отметки в 50 шайб. За последние четыре полных сезона Овечкин провёл в среднем 77 матчей и забивал 49 голов за сезон. В прошлом году он забросил 50 шайб в 77 встречах, что соответствует статистике. Но теперь он на год старше, и его тело прогнало несколько лишних миль. Он был в ударе в конце прошлого сезона, забив 18 голов в своих последних 24 матчах и восемь голов в последних 10. Вот как он добрался до рубежа в 50 голов. Теперь мы нелепо заявляем, что ему нужно вновь быть в ударе, чтобы набрать 50 ещё раз. Может быть, я пну себя (фигурально, не буквально) за то, что поставил против Овечкина, но 50 голов опять же — слишком большая натяжка для меня, чтобы отступить от своего решения. Я поставлю на 45 голов Овечкина, и это надо будет отпраздновать. Он обгонит Гретцки, но больше не забросит 50 шайб за сезон», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.

Если честно, то подобные высказывания и непонятно откуда взявшийся пессимизм удивляют. Такое ощущение, что люди пишут не на официальный сайт лучшей лиги мира, а в какую-то периферийную газетёнку, даже не зная, как Александр играл все последние годы. При этом делая какие-то статистические расклады, которые вообще никаким образом не сказываются и не будут влиять в дальнейшем на игру Овечкина.

Всё дело в том, что для спортсменов уровня Овечкина возраст далеко не показатель. Александр Великий – настоящий атлет, обладающий не только физической мощью, но и отменным мастерством, а также голевым чутьём. Будучи прирождённым снайпером, Алекс, как называют хоккеиста в Северной Америке, постоянно нацелен на ворота, забирает всё большинство, получает много игрового времени и отличается стабильностью. Скажите, ну разве можно просто так выиграть девять (!) «Морис Ришаров»?

Да, травма Бекстрёма теоретически может сказаться на результативности Александра, но и это вряд ли станет камнем преткновения для россиянина. Нет никаких сомнений в том, что Овечкин выбьет свой очередной полтинник, а журналистам, которые не верят в Александра, придётся искать оправдания и выкручиваться из пикантной ситуации. Здорово, что Овечкин привык отвечать критикам и недоброжелателям не словом, а делом.