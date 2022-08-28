«Магнитка» настораживает, «Трактор» не меняется. Как лидеры Востока КХЛ подходят к сезону

В Челябинске закончился Кубок губернатора области. У этого турнира в последние годы сформировалась репутация проклятого — «Трактор» выиграл его в 2019-м, но команда Петериса Скудры, которая тем летом полностью перетряхнулась, провалила чемпионат. В 2021-м победителем стал «Автомобилист», прошлый сезон которого стал одним большим несмешным шоу.

Однако челябинский турнир — последние для четырёх клубов («Трактор», «Магнитка», «Автомобилист» и «Барыс») предсезонные матчи, после которых уже можно делать какие-то выводы перед чемпионатом, который стартует уже на следующей неделе. Что же показали команды, минимум три из которых очень солидно тратят на игроков?

«Трактор»

Хозяева взяли домашний турнир, но Анвар Гатиятулин не боится никаких проклятий — после матча он вспоминал, что его команда выиграла кубок в 2016-м, но после этого провела неплохую регулярку (пятое место Востока).



Если откинуть суеверия, то челябинская команда мало чем удивила. Мы ещё по предыдущим сезонам знаем, что босс «Трактора» не очень любит эксперименты с составом, предпочитая не менять игроков и тройки, только если не произойдёт чего-то экстренного. Вот и здесь пертурбаций от матча к матчам было маловато, а стиль, с поправкой на период предсезонки, остался прежним.



Насторожила игра тройки Калинин — Бывальцев — Пулккинен, которая после отъезда чешской связки стала первой у «Трактора»: у них на турнире нет шайб и не то что было много возможностей для них. Особенно блёклым показался единственный финн в КХЛ, но Теэму якобы проводит так большинство предсезонных игр, однако хорошо выкладывается в гладком сезоне.

Илья Карпухин и Максим Шабанов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Зато приятно удивил 21-летний Максим Шабанов. Форвард, который большую часть прошлого сезона провёл в «Челмете», постоянно выделялся на льду обводками, хорошими решениями, постоянными обострениями атаки: Шабанов логично выиграл приз лучшему молодому игроку турнира.

«Барыс»

После ухода тройки Бойда клуб из бывшей Астаны немного утратил репутацию команды, которая всегда попадает в американцев — после этого было достаточно провалов. Однако один из новичков клуба пока смотрится весьма свежо — речь об Энтони Луисе. Форвард, поигравший за американские сборные по юниорам и молодёжке, вряд ли мог пробиться в НХЛ из-за габаритов (173/73), но на европейском льду он выглядит классным техничным живчиком.



Луис здорово выглядит в сочетании с Михайлисом и Веем, которое вполне может стать новым ударным звеном «Барыса». При этом оно родилось, скорее, ситуативно, из-за повреждения Джереми Бракко — другого новичка, который высоко котировался в молодости.

Однако и у Бракко вскоре может появиться интересный партнёр. Речь о Сергее Шумакове, который долгое время мыкался без клуба, но сейчас якобы близок к тому, чтобы воссоединиться с тренером, который и вывел его на проектную мощность. Правда, наиболее вероятный центр второго звена (Антон Сагадеев) сильно уступает по именам этим двум, но, возможно, двум технарям как раз нужен партнёр с уклоном в оборону.

«Автомобилист»

Если Гатиятулин был максимально привержен одному и тому же составу, то Николай Заварухин был прямой противоположностью — всё межсезонье главный тренер «Авто» тасовал звенья, сочетания и состав. Кажется, ни один матч на этой предсезонке «Автомобилист» не провёл в полностью оптимальном варианте.



Из-за этого сложно оценивать какие-то игровые моменты — в отдельных матчах на лёд выходил состав, которым будет играть, скорее, «Горняк» в ВХЛ, а у основы будут совершенно другие люди. Однако можно выделить то, что в чужой зоне команда пластается, даже Да Коста, к которому всегда было достаточно претензий по самоотдаче, шёл в форчек и давил за воротами соперника.

Николай Заварухин и Владимир Воробьёв Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Но вот атакующая стратегия так и осталась загадкой. И в прошлом году, и сейчас атака «Авто» выглядела зависимой от отдельных всполохов её лидеров. Сейчас было очень сложно найти какую-то осмысленность при контроле шайбы — в основном игра представляла накручивание счётчика бросков. Опять же — можно сделать скидку на состав, но тому же «Торпедо» любые эксперименты не мешали гнуть свою линию.

«Металлург»

Большинство игроков финалиста прошлого плей-офф были на месте, не считая травмированных Лайпсика и Коростелёва. Из-за этого свой шанс получила молодёжь (не только Юров), и Юрий Платонов исполнил красивый гол в матче с «Автомобилистом».



Однако при этом у «Магнитки» пока одна хорошо сыгранная тройка — звено Голдобин — Зернов — Карпов, которое отметилось классной шайбой в ворота «Барыса». Другие, как иногда дипломатично говорят, «ищут свою игру». Возможно, повлиял календарь — две игры с «Трактором» и «Авто» команда откатала за 16 часов, провела небольшую ротацию и потом еле ползала на льду.

Момент игры «Металлург» — «Трактор» Фото: hctraktor.org

Очень настораживает игра многочисленных новичков-защитников. «Металлург» потратил достаточно средств как на выкуп, так и на зарплаты — но пока игра тех же Хохлова и Орехова намного больше смущает, чем обнадёживает. Конечно, некоторых из них взяли на перспективу, но побеждать надо будет максимально быстро.