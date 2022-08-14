Карьера русского суперталанта летит в пропасть. Что не так с Сергеем Шумаковым?

В современной КХЛ он мог бы делать разницу, но в августе он до сих пор сидит без работы.

Каждый год мы слышим от менеджеров КХЛ о том, что рынок беден и выбора особо нет. Рассказы об этом начались задолго до политического обострения, а ведь сейчас ситуация стала ещё хуже: 90% европейских легионеров из КХЛ выбыли, база для подбора игроков значительно сократилась.

Почти все хоккеисты с именем уже получили контракты. Некоторые, как Никита Гусев и Никита Сошников, якобы рассчитывают искать варианты в НХЛ, но они явно выбрали для этого не лучший год. В Америке без контрактов всё ещё сидит куча известных игроков от Кадри до Кессела, и из евролиг в августе пробиться в НХЛ будет нереально тяжело.

Выделяется на этом фоне Сергей Шумаков. В НХЛ он уже съездил — получилось не очень, повторения этого никто не ожидает. За последние месяцы слухи отправляли его в большинство восточных топ-клубов (да и не только «топ»), но контракта на руках у Сергея нет. На дворе середина августа, многие команды уже нашли наигранные сочетания — и вингеру одной из самых заметных троек КХЛ середины 2010-х будет сложнее куда-то вписаться. Как так получилось?

Сергей Шумаков в «Авангарде» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кажется, поворотной точкой в карьере Сергея стало 17 октября 2020-го и матч с «Салаватом Юлаевым». Тогда Григорий Панин выбил его из строя спорным силовым приёмом. В матче судьи нарушения не зафиксировали, но СДК выписал одноматчевую дисквалификацию, из-за чего разгорелся холивар. Впрочем, для самого Шумакова легальность силового вряд ли играла значительную роль, так как он в любом случае выбывал на месяц.

Вскоре после возвращения Шумаков выдал восемь игр подряд без очков и отправился на обмен в «Автомобилист», в конце 2020-го буривший путь к центру Земли. ГМ «Авангарда» Алексей Волков комментировал переход: «В последнее время игра Сергея Шумакова явно разладилась. Он не забивал два месяца. Хоккей, который он способен показывать, мы, к сожалению, не видели. Однако хоккеист сам захотел сменить клуб. Он несколько раз в течение короткого времени инициировал этот разговор. Поэтому в конце концов уже не видели смысла удерживать Сергея».

В первых матчах в Екатеринбурге Шумаков показывал проблески таланта, но лишь спорадически. Уже в пятой игре Сергея на новом месте Билл Питерс «посадил» его в третьем периоде. Вскоре после этого Шумаков получил нелепейшую травму, врезавшись на тренировке в ворота, и выбыл до конца сезона. Говорилось, что форвард мог приехать в «Автомобилист» ещё с не до конца залеченной травмой после силового Панина — возможно, повлияло и это.

Новый чемпионат после полноценного межсезонья легче не стал — форвард, судя по всему, попал в «собачью будку» Питерса. Известно, что канадский тренер не особенно хорошо относился ко многим русским технарям, и в прошлом году стали появляться слухи об обмене Шумакова — однако дубль минскому «Динамо» их вроде бы разбил.

Отношения с Питерсом, впрочем, вряд ли укрепились. На канале «Авто» в TikTok в день тренера вышло показательное видео, где у форварда просили назвать топ черт тренерского штаба — Шумаков на пару секунд завис, а потом ушёл из кадра, сказав, что про тренеров он говорить не будет.

Сергей Шумаков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

В последних девяти играх оборванного сезона Шумаков очков не набирал. Но в целом оценить его игру в прошлогодней регулярке сложно: уж слишком разобран и раздёрган был «Автомобилист», где атмосфера в раздевалке была убита и на льду реально старались лишь несколько человек. Форвард играл слишком нестабильно, комбинируя удачные отрезки (осенью был период с семью голами в шести играх) с периодами полной невидимости. «Автомобилист», и так забитый вингерами, контракт продлевать не стал.

После этого — лишь череда слухов. Сначала сообщалось, что контракт с «Салаватом» уже готов, но мы ничего так и не увидели. Потом появился слух о «Тракторе». Следующим внезапно выплыл «Барыс», где местная фан-база Шумакова ненавидит, но ничего конкретного снова не появилось. Последняя новость — от Сергея отказалась не особо богатая талантами «Сибирь», где форвард запустил свою карьеру и не раз говорил, как ему нравятся город и клуб.

И ведь сложно сказать, что конкретно с форвардом не так. Слухи о конфликтах в раздевалке? Та же «Сибирь», например, на место Шумакова фактически взяла Тейлора Бека, карьера которого в КХЛ началась с нокдауна от Тимашова и продолжилась шлейфом слухов о том, что канадец не очень хороший одноклубник. Даже если слухи верны, то в лиге работа есть у кучи парней, которые являются проблемой в коллективе, но при этом менее талантливы.

От некоторых источников доходили слухи, что Шумаков целенаправленно планирует подписать контракт в августе: к сезону хоккеист готовился сам и нужды в изматывающих сборах не было. Если такой план и был, то он выглядел довольно рискованным — рискованным он и получился. Хотя места в составах ещё есть, как и деньги под потолком, клубы, скорее, ждут приезда иностранцев из НХЛ.

Так или иначе, не хотелось бы, чтобы обедневшая на большие имена лига теряла Шумакова. В последнее время расцвет для больших игроков наступает даже после 30 — посмотрите на Шипачёва, который вышел на свой нынешний уровень уже после провального вояжа в Вегас. И у Шумакова для перезагрузки есть все чисто хоккейные навыки — его технические умения и лакроссы мы уже наблюдали. Осталось только найти тренера и клуб, который даст возможность.