Мегакамбэк «Ак Барса» и фирменный жест Радулова. В КХЛ ярко закончилась предсезонка

Казанцы забили пять голов в третьем периоде и вырвали победу в «зелёном дерби» на последних минутах.

Хоккейное лето-2022 в КХЛ венчал матч с супервывеской — «Ак Барс» на Кубке ТАНЕКО встречался с «Салаватом Юлаевым». Понятно, что это всего лишь предсезонка, но всё-таки «зелёное дерби», да ещё и за пару дней до старта регулярки вызывало чуть более значительный интерес, чем рядовые контрольные игры. К тому же и Олег Знарок, и Виктор Козлов выставили на матч оптимальные составы.

Начало встречи получилось для хозяев турнира обескураживающим. Уже на третьей минуте Владислав Картаев забил первый гол «Салавата», а вскоре Джош Хэ-Сэнг ракетой улетел к воротам Билялова и переиграл казанского голкипера в ближнем бою. Интересно, что в обоих случаях результативные ошибки допускал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.



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После бодрого начала в матче неожиданно наступила длительная голевая засуха. «Салават», понятно, не форсировал события, а вот «Ак Барс» никак не мог размочить ворота Андрея Кареева. Во втором периоде казанцы трижды играли в большинстве, но все попытки забить Уфе оказывались тщетными.

Дело с мёртвой точки сдвинулось для «барсов» только в начале заключительной трети. На 43-й минуте Дмитрий Воронков всё сделал самостоятельно: обокрал Хо-Сэнга на встречном движении, подобрал шайбу, срезал угол, объехал Виктора Антипина и с пятачка пробил Кареева.

А через две с небольшим минуты не менее красивую и важную шайбу провёл Даниил Тарасов. Форвард «Ак Барса» забил по-бобровски, воспользовавшись тем, что Кареев слишком долго перемещался от одной штанги к другой.

Казанцы перевернули игру, однако вскоре «Салават» вернул себе преимущество. Уфимцы получили большинство, навалились на владения Билялова и в результате заставили ошибиться Никиту Лямкина — защитник выбрасывал шайбу из «краски», но угодил точно в спину Александру Кадейкину. Арбитры засчитали гол после видеопросмотра.



«Ак Барс» бросился отыгрываться, и казанцам удалось совершить ещё один подвиг, более значительный, чем на старте отрезка. Конечно, «барсам» очень помог двойной штраф, заработанный игроками «Салавата» на 57-й минуте: Хмелевски и Цулыгин одновременно отправились в штрафной бокс, оставив Уфу втроём на полноценных 120 секунд. Впрочем, «Салават» продержался лишь 25 секунд: Кагарлицкий броском в касание из круга вбрасывания пробил Илью Ежова, вынужденно заменившего Кареева в середине периода.

По такой игре овертайм был бы вполне логичен, но окрылённый голом и поддержкой трибун «Ак Барс» дожал принципиального соперника в основное время. За полторы минуты до сирены победную шайбу забросил Кирилл Семёнов, почему-то оказавшийся без опеки на пятачке прямо перед Ежовым.

Подвёл неприятный для уфимских хоккеистов итог матча Александр Радулов. Бывшая суперзвезда «Салавата» забил в пустые ворота, после чего продемонстрировал фирменный жест с крутящейся клюшкой.

5:3 — итоговый счёт матча. «Ак Барс» совершил мощный камбэк, забив пять голов в третьем периоде и перевернув всё с ног на голову на последних минутах основного времени.



Межсезонье КХЛ закончилось на яркой ноте. Надеемся, что таким же сочным получится и весь предстоящий чемпионат.