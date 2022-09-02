«Какое преступление они совершили?» Гашек помешался на антироссийском законе в Чехии

Он уже дошёл до того, что готов искать оправдания чешским кахаэловцам, которых ещё вчера попрекал «работой на врага».

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек уже полгода выступает одним из самых ярых критиков России в мире хоккея. Он призывал аннулировать контракты наших игроков в НХЛ, не пускать их на матчи в рамках европейского турне НХЛ в Чехии, а летом набросился на своих же соотечественников, которые играют в КХЛ.

Тогда он рассуждал о необходимости закона, по которому за работу в России чехов ждал бы тюремный срок.

В конце августа Федерация хоккея Чехии вынесла решение, что не будет вызывать в сборную игроков, подписавших контракт в КХЛ после 24 февраля 2022 года, что по всем параметрам согласуется с позицией Гашека. Но оказалось, что это не так. Накануне бывший вратарь написал открытое письмо к федерации, в котором разразился критикой этого решения.

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«Какое преступление они совершили? Наказать и не объяснить — это абсурд!»

«Чемпионат» приводит выдержки из этого письма, опубликованного на Isport.blesk.cz. Гашек начинает с того, что требует объяснений причин, по которым чехам из КХЛ закрыли дорогу в сборную. Размышляет, что отсутствие объяснений может быть вызвано высокомерием или трусостью, и называет это полным абсурдом.

Что ж, Доминик, российским игрокам тоже не объяснили, в чём именно они виноваты, что их забанили во всех международных турнирах. Но в том случае европейцы объяснений не требовали, а наши попытки выяснить игнорировались.

«К сожалению, в заявлении федерации не говорится, в чём конкретно виновны потенциальные сборники, подписавшие контракт. Какое преступление они совершили, что исполнительный комитет федерации решил именно так? Мне очень жаль, что вы не объяснили такое историческое решение хоккейной общественности и, как я полагаю, и самим игрокам.

Доминик Гашек Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сначала мне пришли в голову слова «высокомерие» и «трусость». Высокомерие, потому что вы могли сказать: «К чёрту любые объяснения. Мы не собираемся никому ничего объяснять, просто поставим перед фактом». Трусость, потому что вы могли подумать: «А если что-то поменяется? Это решение не понравится некоторым важным людям и будет иметь последствия для нас. Лучше не указывать причину». Либо вы «просто» забыли указать причину – вам лучше знать.

В любом случае не объяснять решение – это очень непрофессионально. Игроки должны получить чёткое объяснение, что такого они сделали, почему им нельзя играть за сборную. Чтобы они могли защищать себя. Не представляю, чтобы меня наказали и не сказали бы, за что. Это полный абсурд!» — пишет Гашек.

«Наш парламент так и не принял закон, запрещающий работу в России»

Во второй части своего послания он сетует, что в Чехии так и не приняли антироссийский закон, запрещающий работать в России:

«В этом контексте есть ещё два важных момента. Первый – наш демократический парламент за 180 дней так и не принял закон, запрещающий работу в России. И я не видел, чтобы гражданам Чехии рекомендовали бы не работать в России.

Алоис Гадамчик чётко заявлял, что не видит причин исключать из сборной игроков за игру в КХЛ. Я в курсе, что в исполнительном комитете 11 человек, а у его главы есть только один голос, но его июньское заявление дало явный сигнал игрокам, что они могут ехать в КХЛ, не беспокоясь за то, что их исключат из сборной.

Второй момент – решение федерации не распространяется на игроков, подписавших контракты до 24 февраля. В чём разница? Что сделали одни, чего не сделали другие? Я призываю вас объяснить, за что игрокам закрыли дверь в сборную».

Кажется, Гашек совсем помешался на этой идее – он уже дошёл до того, что готов искать оправдания чешским кахаэловцам, которых ещё вчера попрекал «работой на врага». Всё ради того, чтобы ещё раз поднять вопрос о необходимости такого закона. Впрочем, пролезть в политику это Гашеку не помогает, хотя он и мечтает о кресле президента страны. Но пока проиграл борьбу даже за пост президента Федерации хоккея Чехии.

Хотя, с учётом нынешней истерии против русских в Европе, не будем удивляться, если в Чехии всё-таки предложат закон о запрете на работу в России.