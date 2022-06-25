«Политика — дерьмо». Резонансное выступление главы хоккея Чехии о ситуации с Россией

В мае в Финляндии без участия сборной России прошёл чемпионат мира по хоккею среди мужских команд. Через полтора месяца в Канаде – также без нашей команды – состоится молодёжный чемпионат по хоккею. Не сыграют российские сборные и на женских мировых первенствах. Наш хоккей продолжает оставаться изолированным от международной арены из-за непростой политической ситуации в мире. И ответ на вопрос, когда российские команды вернутся на международные ледовые площадки, остаётся открытым.

На протяжении последнего времени многие европейские функционеры пытались объяснять отстранение сборных России и Беларуси повышенной заботой о самих представителях этих команд. Якобы в настолько демократичной и свободной Европе нашим спортсменам будут необходимы охранники для защиты их жизни и здоровья. Такую позицию в том числе выразил и первый вице-президент Международной федерации хоккея чех Петр Бржиза, стараясь оправдать действия своей организации.

Однако не все чешские чиновники умудрились в одночасье сойти с ума. Недавно в этой стране состоялись выборы главы Чешского хоккейного союза – их аналога Федерации хоккея России. Главными соискателями вакантной должности являлись легендарный в прошлом игрок, а ныне один из главных хейтеров российского спорта Доминик Гашек, и бывший главный тренер сборной Чехии Алоиз Гадамчик. На выборах победа досталась 70-летнему Гадамчику, который сразу после вступления в должность отметился резонансным интервью местной прессе.

Во многих вопросах Алоиз занял непривычную для современной Европы позицию, в частности объяснив, почему его федерация, в отличие от финской, не станет запрещать своим игрокам выступать в КХЛ, угрожая спортсменам отлучением от национальной команды. «Чемпионат» приводит полный перевод беседы Гадамчика с представителями Sport.cz.

«Если чешский игрок предпочитает уехать за деньгами в КХЛ, это его дело»

– Почему вы не запретили игрокам вступать в КХЛ?

– Нам нужен каждый хороший игрок, и, если он предпочитает уехать за деньгами и ему там нравится, это его дело. Если он будет правильно играть, чтобы тренер сборной мог его вызвать, я не имею ничего против.

– Таким образом, ответственность за решение каждого игрока остаётся за ним самим, после чего должны наступать последствия?

– Думаю, что у Европы есть более сильные инструменты для борьбы с российским правительством. В моральном плане недопуск России до чемпионата мира – это правильное решение. С другой же стороны, от этого пострадал уровень турнира. Да и хоккеисты не виноваты в том, что происходит на Украине. Они могут сказать Путину, что не согласны с его решением. Но это всё, что они могут сделать.

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«Украинцы ездят у нас на машинах самых роскошных марок»

– Рудольф Червены направляется во Владивосток, вы не осуждаете его решение?

– Игроки хотят как-то поддержать свои семьи. Но он не собирается бороться с демократией. Он не берёт винтовку и не идёт стрелять. Бесспорно, очень плохо, что продолжается спецоперация (формулировка изменена в связи с требованиями Роскомнадзора. — Прим. «Чемпионата»). Но я помню, что всегда говорил мне отец, когда ещё был жив.

Алоиз Гадамчик Фото: ceskyhokej.cz

– Что?

– Политика – это дерьмо. Я не знаю всех объективных причин происходящего на Украине. Но самое главное для меня то, что от подобного всегда страдают невинные люди. Мне больно и грустно видеть убитых людей и страдающих детей. Но затем украинцы ездят у нас на машинах самых роскошных марок. Интересно, что они здесь, а не дома. Я не согласен с тем, что происходит на Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в России? Я бы не стал этого делать.

«Когда правительство начинает преследовать людей за выражение своего мнения, это неправильно»

– Доминик Гашек, который баллотировался на пост президента Федерации хоккея Чехии, хотел бы, чтобы чешский парламент принял закон, запрещающий нашим людям работать в России.

– Он уже назвал Овечкина подонком (смеётся). Когда ты не живёшь в стране, у тебя там нет семьи, легко что-то говорить. Но когда правительство начинает преследовать людей за выражение своего мнения, это неправильно. Мы не будем наказывать наших спортсменов за желание поехать в Россию.

P. S. Примечательно, что на сайте чешского издания размещён опрос, согласны ли чешские граждане с позицией, которую высказал Гадамчик касательно того, что чешские игроки, продолжающие выступать в КХЛ, будут продолжать получать вызовы в национальную команду. На момент выхода материала в свет в опросе приняли участие 16 186 человек, из которых 70% проголосовавших поддержали позицию Алоиза.