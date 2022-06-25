Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Глава Союза хоккея Чехии Алоиз Гадамчик — о сборной России по хоккею, чехах в КХЛ и мировой политической ситуации

«Политика — дерьмо». Резонансное выступление главы хоккея Чехии о ситуации с Россией
Сергей Емельянов
Глава Союза хоккея Чехии Алоиз Гадамчик
Комментарии
Оказывается, ещё не все мировые чиновники окончательно утратили связь с реальностью.

В мае в Финляндии без участия сборной России прошёл чемпионат мира по хоккею среди мужских команд. Через полтора месяца в Канаде – также без нашей команды – состоится молодёжный чемпионат по хоккею. Не сыграют российские сборные и на женских мировых первенствах. Наш хоккей продолжает оставаться изолированным от международной арены из-за непростой политической ситуации в мире. И ответ на вопрос, когда российские команды вернутся на международные ледовые площадки, остаётся открытым.

«Не могу представить русских на ЧМ. Им понадобятся охранники». В Европе снова сходят с ума «Не могу представить русских на ЧМ. Им понадобятся охранники». В Европе снова сходят с ума
Совсем обнаглели. Бан России в хоккее продлили на год, а потом предлагают унижаться Совсем обнаглели. Бан России в хоккее продлили на год, а потом предлагают унижаться

На протяжении последнего времени многие европейские функционеры пытались объяснять отстранение сборных России и Беларуси повышенной заботой о самих представителях этих команд. Якобы в настолько демократичной и свободной Европе нашим спортсменам будут необходимы охранники для защиты их жизни и здоровья. Такую позицию в том числе выразил и первый вице-президент Международной федерации хоккея чех Петр Бржиза, стараясь оправдать действия своей организации.

Однако не все чешские чиновники умудрились в одночасье сойти с ума. Недавно в этой стране состоялись выборы главы Чешского хоккейного союза – их аналога Федерации хоккея России. Главными соискателями вакантной должности являлись легендарный в прошлом игрок, а ныне один из главных хейтеров российского спорта Доминик Гашек, и бывший главный тренер сборной Чехии Алоиз Гадамчик. На выборах победа досталась 70-летнему Гадамчику, который сразу после вступления в должность отметился резонансным интервью местной прессе.

Во многих вопросах Алоиз занял непривычную для современной Европы позицию, в частности объяснив, почему его федерация, в отличие от финской, не станет запрещать своим игрокам выступать в КХЛ, угрожая спортсменам отлучением от национальной команды. «Чемпионат» приводит полный перевод беседы Гадамчика с представителями Sport.cz.

«Если чешский игрок предпочитает уехать за деньгами в КХЛ, это его дело»

– Почему вы не запретили игрокам вступать в КХЛ?
– Нам нужен каждый хороший игрок, и, если он предпочитает уехать за деньгами и ему там нравится, это его дело. Если он будет правильно играть, чтобы тренер сборной мог его вызвать, я не имею ничего против.

– Таким образом, ответственность за решение каждого игрока остаётся за ним самим, после чего должны наступать последствия?
– Думаю, что у Европы есть более сильные инструменты для борьбы с российским правительством. В моральном плане недопуск России до чемпионата мира – это правильное решение. С другой же стороны, от этого пострадал уровень турнира. Да и хоккеисты не виноваты в том, что происходит на Украине. Они могут сказать Путину, что не согласны с его решением. Но это всё, что они могут сделать.

Новость по теме
Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение сборной России от мировых турниров

«Украинцы ездят у нас на машинах самых роскошных марок»

– Рудольф Червены направляется во Владивосток, вы не осуждаете его решение?
– Игроки хотят как-то поддержать свои семьи. Но он не собирается бороться с демократией. Он не берёт винтовку и не идёт стрелять. Бесспорно, очень плохо, что продолжается спецоперация (формулировка изменена в связи с требованиями Роскомнадзора. — Прим. «Чемпионата»). Но я помню, что всегда говорил мне отец, когда ещё был жив.

Алоиз Гадамчик

Алоиз Гадамчик

Фото: ceskyhokej.cz

– Что?
– Политика – это дерьмо. Я не знаю всех объективных причин происходящего на Украине. Но самое главное для меня то, что от подобного всегда страдают невинные люди. Мне больно и грустно видеть убитых людей и страдающих детей. Но затем украинцы ездят у нас на машинах самых роскошных марок. Интересно, что они здесь, а не дома. Я не согласен с тем, что происходит на Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в России? Я бы не стал этого делать.

«Когда правительство начинает преследовать людей за выражение своего мнения, это неправильно»

Доминик Гашек, который баллотировался на пост президента Федерации хоккея Чехии, хотел бы, чтобы чешский парламент принял закон, запрещающий нашим людям работать в России.
– Он уже назвал Овечкина подонком (смеётся). Когда ты не живёшь в стране, у тебя там нет семьи, легко что-то говорить. Но когда правительство начинает преследовать людей за выражение своего мнения, это неправильно. Мы не будем наказывать наших спортсменов за желание поехать в Россию.

P. S. Примечательно, что на сайте чешского издания размещён опрос, согласны ли чешские граждане с позицией, которую высказал Гадамчик касательно того, что чешские игроки, продолжающие выступать в КХЛ, будут продолжать получать вызовы в национальную команду. На момент выхода материала в свет в опросе приняли участие 16 186 человек, из которых 70% проголосовавших поддержали позицию Алоиза.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022