Тренер «Далласа» Дебур: в идеальном мире мы хотели бы выиграть первую игру

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур рассказал о поражении от «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли.

«В идеальном мире мы хотели бы выиграть первую игру. Мы также хотели бы выигрывать серию в четырёх матчах. Такого не бывает. Я думаю, главное то, что мы должны двигаться дальше. Мы уже были в такой ситуации. Мы лучшая команда по игре на выезде в лиге. Меня это не сильно беспокоит. Я думаю, нам нужно выйти на новый уровень в нашей игре, и победы придут сами собой», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ). «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая также в Далласе.