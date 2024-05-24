Овчинников — об обмене в «Миннесоту»: никто из руководства даже ничего не объяснил

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал про обмен из канадского клуба в «Миннесоту Уайлд».

– Как вам сообщили, что вас обменяли в «Миннесоту»?

– Мы были на выезде, в Юте. Я просыпаюсь после обеденного сна, мне звонит Ренат Мамашев, он является другом и помощником Шуми Бабаева, и говорит, что меня обменяли. Думаю: «Хорошо, что по плану дальше?» Мне ответили, что я останусь здесь. Возник вопрос, зачем же тогда меня обменяли. А дело было в том, что американскую рабочую визу очень долго делать. Думал, что генеральный менеджер «Марлис» подойдёт ко мне и всё объяснит. Он ко мне так и не подошёл, как и никто другой из руководства. Было всё поверхностно, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.