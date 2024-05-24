Форвард «Сибири» — об отличии КХЛ и АХЛ: там глупее хоккей, в России выше уровень

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал о различиях между КХЛ и АХЛ.

– Чем КХЛ отличается от АХЛ?

– Там глупее хоккей, в КХЛ игроки умнее, это интереснее смотреть, не то что в АХЛ. Там бей-беги, бум-бум, тут интереснее играть. Но мастеровитые игроки там тоже есть, которые точно бы не затерялись в КХЛ. Они могли бы спокойно приезжать, как это сделали легионеры, которые играют в России. Мы разговаривали с ребятами из «Марлис», которые собираются сюда приезжать. Реально, в КХЛ они будут и денег больше зарабатывать, и уровень лиги выше, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.