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«Эдмонтон» вырвал победу у «Далласа», Роналду может вернуться в Европу. Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл в овертайме «Даллас Старз» (3:2) в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол, стали известны два главных кандидата на пост главного тренера «Челси». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».