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«Эдмонтон» вырвал победу у «Далласа», Роналду может вернуться в Европу. Главное к утру

«Эдмонтон» вырвал победу у «Далласа», Роналду может вернуться в Европу. Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» обыграл в овертайме «Даллас Старз» (3:2) в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол, стали известны два главных кандидата на пост главного тренера «Челси». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения во втором овертайме от «Эдмонтона».
  2. Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол.
  3. Названы два главных кандидата на пост тренера «Челси», руководство определится до 1 июня.
  4. «Реал» определил двух кандидатов на замену Тони Кроосу.
  5. 40 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Индиану» во втором матче серии плей-офф.
  6. Жоана Лапорту призвали подать в отставку с поста президента «Барселоны».
  7. «Ювентус» проиграл суд, но не намерен гасить долг перед Роналду в размере € 9,8 млн.
  8. В «Байере» ожидают, что Хаби Алонсо возглавит «Реал» в 2025 году — Relevo.
  9. Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею — 2024.
  10. Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024.
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