«Даллас» установил необычный антирекорд в Кубке Стэнли

В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

Как сообщает Sportsnet, «Даллас» проиграл седьмой стартовый матч серии Кубка Стэнли подряд, — это самая длинная действующая серия среди всех команд в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, российский нападающий «звёзд» Евгений Дадонов записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе. Эта победа стала первой для «Ойлерз» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху двух безоговорочных лидеров команды — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.