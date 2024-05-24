30-летний американский нападающий Ортега подписал контракт с «Адмиралом»

30-летний американский нападающий Остин Ортега подписал однолетний контракт с «Адмиралом», сообщает хоккейное агентство WInners.

Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 51 встречу, в которых забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «+14» и став лучшим снайпером команды. В сезоне-2022/2023 становился чемпионом Германии в составе «Ред Булл Мюнхен».

Ортега имеет опыт игры в АХЛ. В 35 встречах за «Сан-Диего Галлз» форвард записал на свой счёт 21 (7+14) результативный балл.

Напомним, «Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.