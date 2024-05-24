Дмитрий Рябыкин назвал фаворитов чемпионата мира в преддверии полуфиналов

Чемпион России — 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин рассказал о фаворитах чемпионата мира — 2024 в преддверии полуфинальных серий мирового первенства.

«С большим запасом играет Канада. Швейцарцы в последние годы приучили к тому, что находятся совсем рядом с пьедесталом. Выученная сборная, которая способна в Праге выстрелить. Где-то похожая на канадцев команда, только более тактическая и осторожная.

Опасна сборная Чехии. Играет в фирменный, прагматичный хоккей, за её спиной — переполненные трибуны, в атаке — звёзды НХЛ. Впечатлило, как чехи остановили быстрых американцев. Так что сборная Чехии — тоже фаворит турнира», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Полуфинальные пары ЧМ — 2024 выглядят следующим образом:

Швеция — Чехия;

Канада — Швейцария.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.