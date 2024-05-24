Вратарь «Кузни» отправил 3 млн рублей мошенникам, которые представились директором клуба

Вратарь новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданец отправил 3 млн рублей мошенникам, которые представились генеральным директором клуба Андреем Денякиным. Об этом сообщает Baza.

«Рано утром 21 мая 23-летнему хоккеисту пришла смска. Отправитель представился генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным и сказал, что деньги Максима под угрозой. Мол, мошенники пытаются набрать на его имя кредитов и отправить все средства на финансирование ВСУ. И поэтому Максиму сейчас наберёт сотрудник ФСБ и скажет, что делать дальше.

После недолгого разговора он дал парню задание — тот должен пойти в банки, взять несколько кредитов и перевести деньги на безопасный счёт. Говорить никому ничего нельзя, а то сам попадёт под статью о разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Вратарь сразу понял, что никакого подвоха нет, и пошёл по отделениям банков. В первом банке он взял кредит на 999 998 рублей, во втором — почти на два миллиона. После того как средства были получены, Максим пошёл к банкомату Сбера и перевёл все деньги на необходимый «безопасный счёт».

После этого Максим связался с руководством клуба, чтобы рассказать, что сделал всё как надо. Но, оказалось, что никто из руководителей не в курсе никаких мошеннических действий. На следующий день Клоберданец пошёл в отдел полиции», — сказано в сообщении.

«Металлург» в прошедшем сезоне дважды менял главных тренеров. Это не помогло новокузнечанам попасть в плей-офф. «Металлург» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на 17-м месте, новокузнецкому клубу не хватило одного очка до зоны плей-офф.