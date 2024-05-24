Макдэвид забил 3-й по скорости гол с начала овертайма Кубка Стэнли в истории «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» забросил шайбу во втором овертайме спустя 32 секунды с начала дополнительного периода.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид забил третий по скорости гол с начала овертайма Кубка Стэнли в истории «Эдмонтона». Райан Смит в 1997 году забрасывал на 22-й секунде с начала овертайма, Рэнди Грегг — на 21-й.

Фото: NHL

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).