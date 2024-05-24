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«Эдмонтон» в нынешнем Кубке Стэнли ни разу не проиграл, когда Макдэвид набирал 2+ очка

«Эдмонтон» в нынешнем Кубке Стэнли ни разу не проиграл, когда Макдэвид набирал 2+ очка
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«Эдмонтон Ойлерз» в нынешнем Кубке Стэнли ни разу не проиграл, когда капитан команды Коннор Макдэвид набирал два и более очка в матче, сообщает североамериканский журналист Грег Вышински. Отмечается, что в таком случае было одержано шесть побед.

В Далласе (США) завершился первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ). Победу гостям принёс точный бросок Макдэвида в начале второго овертайма. Также в этой игре канадец записал на свой счёт результативную передачу. Этот результат помог 27-летнему форварду выйти на третье место в истории «Эдмонтона» по количеству матчей, в котором он смог отметиться минимум одним голом и результативной передачей (184), сравнявшись с Гленном Андерсоном. Больше только у легендарных Яри Курри (237) и Уэйна Гретцки (346).

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