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В «Адмирале» прокомментировали подписание контракта с американским форвардом Ортегой

В «Адмирале» прокомментировали подписание контракта с американским форвардом Ортегой
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Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказал о подписании контракта с 30-летним американским нападающим Остином Ортегой.

«Остина Ортегу подписали на роль игрока первого звена. Он разносторонний нападающий с правым хватом, который умеет забивать голы и созидать в атакующих действиях команды», — приводит слова Житкова пресс-служба «Адмирала».

Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 51 встречу, в которых забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «+14» и став лучшим снайпером команды. В сезоне-2022/2023 становился чемпионом Германии в составе «Ред Булл Мюнхен».

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