Овчинников: тренер в фарме «Торонто» показывал, как Кучеров играет в большинстве

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал, что в фарм-клубе канадской команды тренеры показывали игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

– Участвовали ли в собраниях по большинству?

– Да. Нам всегда в «Марлис» тренер показывал, как Кучеров играет в большинстве. Когда ему спускает Хедман, он отдаёт Пойнту, вниз, на дальнюю, броском может закончить – у него всегда есть решение. Он – самый умный человек в большинстве в НХЛ. Просто красавец, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Овчинниковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 24 мая, в 13:00 мск.