Капитан ЦСКА Нестеров рассказал, за кого переживает в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024

Капитан ЦСКА Никита Нестеров рассказал, за кого переживает в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

— Я так-то за челябинских ребят переживаю, за земляков: Женю Дадонова, Панарина. Ну и за Бобровского с Тарасенко. А вообще у «Далласа» приличная команда, на самом деле. Они последние годы вокруг Кубка всё крутятся и крутятся.

— У Панарина – 120 очков в регулярке. А в плей-офф – третий результат по системе «гол+пас» среди одноклубников. Чуть опустил планку?

— Ну, скажем так, что плей-офф совсем другая игра. Я не думаю, что он понизил уровень. Просто к нему начали более серьёзно относиться, совершенно по-другому с ним играть, — сказал Нестеров в интервью «КП Спорт».

Никита Нестеров в прошедшей регулярке сыграл 59 матчей, в которых набрал 36 (11+25) очков.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».