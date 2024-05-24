«Эдмонтон» повторил 2-й результат в истории франшизы по победам в Кубке Стэнли c 1990 года

Этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

Как сообщает StatsCentre, «нефтяники» одержали девятую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и повторили второй результат в истории франшизы. Девять побед было в плей-офф 1991 года. Со времён победы в Кубке Стэнли — 1990 «Ойлерз» лишь раз побеждали больше, чем в текущем плей-офф — 15 побед было в 2006 году.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Отметим, что эта победа стала первой для «нефтяников» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху двух безоговорочных лидеров команды Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Оба звёздных хоккеиста отметились в этой встрече заброшенными шайбами, причём гол Макдэвида во втором овертайме оказался победным.