СКА подписал новое соглашение с нападающим Михаилом Воробьёвым

СКА подписал новый контракт с нападающим Михаилом Воробьёвым, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Михаил Воробьёв выступает за СКА с сезона-2021/2022. В прошлом чемпионате нападающий провёл 71 матч и установил личный рекорд результативности — набрал 46 (19+27) очков при общем показателе полезности «+26». В составе армейцев в сезоне-2022/2023 стал обладателем Кубка Континента и дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023).

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).