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«Салават Юлаев» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Хафизуллиным

«Салават Юлаев» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Хафизуллиным
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Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин продлил контракт с уфимским клубом, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на два года.

В прошедшей регулярке 35-летний Хафизуллин набрал 25 (4+21) очков в 62 матчах. Хафизуллин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА (2015, 2017). Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Динар сыграл 742 матча, в которых набрал 201 (43+158) очко с показателем полезности «+86» и 355 штрафными минутами.

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции лиги. В первом раунде плей-офф уфимцы проиграли «Трактору» в шести матчах.

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