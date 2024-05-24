Овчинников: в октябре мог приехать в «Сибирь», но сделал хет-трик в АХЛ и остался

Нападающий «Сибири», отыгравший прошлый сезон в системе «Торонто Мэйпл Лифс», Дмитрий Овчинников рассказал, что мог вернуться в новосибирский клуб ещё в октябре 2023 года.

– Немировски в «Сибири» доверял молодым, Михалёв и братья Климовичи даже успели поиграть в первых двух тройках.

– Когда в октябре меня не ставили в состав в «Марлис», мы уже договорились с «Сибирью» о контракте. А потом я оформил хет-трик, и из-за этого ничего не получилось. Начал играть после этого, поэтому и не приехал, — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд».

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Овчинниковым читайте на «Чемпионате» сегодня, 24 мая, в 13:00 мск.