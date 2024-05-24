«Эдмонтон» выиграл 22 из 25 серий плей-офф, которые начинал с победы

Этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Примечательно, что в 22 из 25 случаев в истории франшизы «Ойлерз» выигрывали серию, в которой оказывались победителями первого матча.

Отметим, что эта победа стала первой для «нефтяников» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху двух безоговорочных лидеров команды Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Оба звёздных хоккеиста отметились в этой встрече заброшенными шайбами, причём гол Макдэвида во втором овертайме оказался победным.

Второй матч противостояния между «Далласом» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: