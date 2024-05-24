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«Эдмонтон» выиграл 22 из 25 серий плей-офф, которые начинал с победы

«Эдмонтон» выиграл 22 из 25 серий плей-офф, которые начинал с победы
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Этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Кулак, Хайман) – 20:58 (5x5)     0:2 Хайман (Макдэвид) – 24:17 (5x5)     1:2 Сегин (Бенн) – 26:11 (5x5)     2:2 Сегин (Дадонов, Робертсон) – 56:37 (5x5)     2:3 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 80:32 (5x5)    

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Примечательно, что в 22 из 25 случаев в истории франшизы «Ойлерз» выигрывали серию, в которой оказывались победителями первого матча.

Отметим, что эта победа стала первой для «нефтяников» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху двух безоговорочных лидеров команды Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Оба звёздных хоккеиста отметились в этой встрече заброшенными шайбами, причём гол Макдэвида во втором овертайме оказался победным.

Второй матч противостояния между «Далласом» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

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