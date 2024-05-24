Латвийские игроки стали жертвами воров в отеле ЧМ, ущерб — € 70 и зарядное устройство

Латвийские хоккеисты стали жертвами воров на чемпионате мира в Остраве, сообщает Sport.cz. Кражи произошли в отеле, где останавливались игроки. Сообщается, что латвийская сборная стала единственной пострадавшей.

«Сложно найти слова, чтобы объяснить это, ведь более двух лет мы всей командой организаторов готовили чемпионат в мельчайших деталях и провозглашали, что обеспечение безопасности – наш приоритет. В отеле были взломаны три номера: из одного пропали € 20, из другого — € 50, из третьего — зарядное устройство», — сообщила заместитель председателя оргкомитета чемпионата мира в Остраве Ирена Шашкова.

Организаторы извинились перед латвийской командой за инцидент и сотрудничают с полицией, которая расследует дело.

Напомним, латвийская сборная заняла пятое место в группе В и не вышла в плей-офф мирового первенства.