Евгений Дадонов прокомментировал поражение «Далласа» от «Эдмонтона»

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли.

«Это просто первая игра, да? Завтра мы забудем об этом и будем двигаться дальше», — приводит слова Дадонова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что Евгений Дадонов записал на свой счёт в этой встрече результативную передачу.

Напомним, этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ). «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая также в Далласе.

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