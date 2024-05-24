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Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, что нужно для стабильных побед в плей-офф

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, что нужно для стабильных побед в плей-офф
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» и заявил, что для стабильных побед необходима хорошая игра в обороне.

«Команды, добившиеся успеха в плей-офф, — это хорошие обороняющиеся команды, команды, которые умеют играть ответственно. В плей-офф будут моменты, когда мы сможем забивать голы, но чтобы стабильно побеждать, мы должны уметь защищаться. Невозможно сыграть идеальную игру, но мы должны убедиться, что мы минимизируем ошибки в обороне. Сегодня, я думаю, мы хорошо с этим справились. Когда мы допускаем ошибки, мы должны рассчитывать на то, что наш вратарь поможет нам, как сегодня», — цитирует Ноблоха сайт НХЛ.

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