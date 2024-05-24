«Можно сыграть в Эмиратах, на нейтральной стороне». Третьяк — о возможных матчах с Канадой

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможность проведения матчей сборной России с национальной командой Канады.

– Перспективы соревнований с участием сборных России – с кем сможем сыграть в обозримом будущем?

– Не хотим сейчас секреты раскрывать, потому что это всё не так просто. Вопрос ещё в том, где играть. Одно дело, можно сыграть в Эмиратах или на нейтральной стороне. Конечно, с игроками НХЛ сложно будет, потому что у них долгий календарь, чемпионат мира. А если сыграть с 20-летними канадцами где-нибудь в нейтральной стране… Мы хотим это сделать. Пока что конкретных разговоров с канадской федерацией не было, но мы очень хотим, — сказал Третьяк в интервью «Советскому спорту».

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.