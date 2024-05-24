Макдэвид: извиняюсь перед всеми за то, что заставил сидеть допоздна

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, принёсший победу своей команде во втором овертайме сегодняшнего матча финала конференции Кубка Стэнли над «Даллас Старз» (3:2 ОТ), прокомментировал упущенный момент в первой дополнительной двадцатиминутке, когда не смог направить шайбу в полупустые ворота Джейка Эттингера.

«Я должен был попадать. Обязан был. Я должен забивать такие. У них хороший вратарь. Он старается изо всех сил играть хорошо, но я должен был реализовывать. Извиняюсь перед всеми за то, что заставил сидеть допоздна», — приводит слова Макдэвида RMNB.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

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