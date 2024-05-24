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Макдэвид: извиняюсь перед всеми за то, что заставил сидеть допоздна

Макдэвид: извиняюсь перед всеми за то, что заставил сидеть допоздна
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, принёсший победу своей команде во втором овертайме сегодняшнего матча финала конференции Кубка Стэнли над «Даллас Старз» (3:2 ОТ), прокомментировал упущенный момент в первой дополнительной двадцатиминутке, когда не смог направить шайбу в полупустые ворота Джейка Эттингера.

«Я должен был попадать. Обязан был. Я должен забивать такие. У них хороший вратарь. Он старается изо всех сил играть хорошо, но я должен был реализовывать. Извиняюсь перед всеми за то, что заставил сидеть допоздна», — приводит слова Макдэвида RMNB.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

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