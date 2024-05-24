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Генменеджер «Ванкувера»: моя ошибка, что Михеева поставили в топ-6

Генменеджер «Ванкувера»: моя ошибка, что Михеева поставили в топ-6
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин оценил игру российского нападающего клуба Ильи Михеева.

«Это не его ошибка, что его поставили в топ-6. Это моя ошибка. Не думаю, что кто-то ожидал, что Илья войдёт в топ-6 игроков. Он хороший хоккеист средних звеньев. Я ещё не видел парня, который настолько усердно работает над своей игрой, чтобы стать лучше.

Конечно, жаль, что кто-то теряет уверенность в себе, как это произошло с Ильёй. У него были голевые моменты, он старался. Я убеждён, что он вернётся и принесёт ту ценность, которую в себе несёт. Моя работа состоит в том, чтобы помочь игрокам добиться успеха», – приводит слова Альвина издание Vancouver is Awesome.

Михеев в нынешнем плей-офф НХЛ сыграл 11 матчей без набранных баллов. Напомним, в составе «Ванкувера» Илья дошёл до полуфинала плей-офф Западной конференции, где команда в серии проиграла «Эдмонтон Ойлерз».

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