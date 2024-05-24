«Я ненавидел каждую секунду в штрафном боксе». Макдэвид — о своём удалении в овертайме

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о своём удалении на четыре минуты в овертайме первого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

«Время в штрафном боксе тянулось очень, очень долго. Это было отвратительно, я ненавидел каждую секунду, когда находился там», — приводит слова Макдэвида журналист Джошуа Клиппертон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Эта победа стала первой для «Ойлерз» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху двух безоговорочных лидеров команды — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Напомним, этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ). «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая также в Далласе.