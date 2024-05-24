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Решающий гол во втором овертайме и эмоции игроков «Эдмонтона» после победы над «Далласом»

Этой ночью в Далласе (США) прошёл первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ).

Победу гостям на первой минуте второго овертайма принёс точный бросок звёздного нападающего Коннора Макдэвида.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео решающего гола и эмоции игроков «Ойлерз» после победы в стартовом матче серии:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что эта победа стала первой для «нефтяников» в финале конференции Кубка Стэнли в эпоху Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 25 на 26 мая там же в Далласе.

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