«В Америке драки — это шоу. А в КХЛ люди готовы на предсезонке друг друга убивать»

Андрей Чибисов — одно из открытий последних сезонов КХЛ. Форвард, который первые годы карьеры провёл в «Шахтёре» из Прокопьевска, неожиданно для многих пробился в КХЛ, выжил под огнём критики, заработал контракт в НХЛ, а после американской поездки вернулся в Россию вполне забивным форвардом. Благодаря игре за «Магнитку» Андрей заработал место в составе олимпийской сборной, выигравшей в Пекине серебро.

На предсезонном турнире Чибисов пообщался с «Чемпионатом» и рассказал о самых интересных моментах своей карьеры.

«Просто ходил на хоккей, не жил мечтой о будущем»

— Сезон КХЛ будет рекордно длинным. Предсезонка как-то из-за этого видоизменилась?

— Никак не изменились. Какая разница, сколько игр будет в сезоне — это никак не влияет на подготовку. Другое дело, как команда проведёт сезон и как будет держать ту или иную форму на протяжении чемпионата — это другой вопрос.

— «Магнитка» отменила тест Купера. Как вы относились к тесту, который бесил вообще всех?

— Его каждый тренер даёт, чтобы определить физические способности человека, но это никак не влияет на способности на льду. Можно футболисту дать этот тест, а у хоккеистов другие мышцы работают, никак не взаимосвязаны. Многих игроков это раздражало, потому что он ничего не показывает: кто-то не мог бежать Купера, зато на льду был хорош.

Андрей Чибисов на разминке Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Известно, что вы начинали в Прокопьевске и на радарах сборной страны никогда не были. Кем бы стали в жизни, если не хоккей?

— Сейчас тяжело рассуждать об этом — я не знаю, куда бы повернулась жизнь. Это такая штука, что сегодня она может преподнести одно, а завтра другое. Рассуждать об этом будет неправильно.



— А не было ли вообще мыслей закончить?

— Нет, такой мысли не было. Я никогда не думал о том, как сейчас дети представляют: «Я стану вот таким-то». Я просто ходил на хоккей, мне это нравилось, я не жил какими-то мыслями, загадками и мечтами о будущем.



— В некоторых городах первой лиги с трибун предлагали игрокам выпить вместе со зрителями. Не помните чего-то такого же странного?

— Нет. В первой лиге у нас была хорошая команда, хорошего уровня тренерский штаб, который мог много чему научить. Там не было никакой расхлябанности, у нас было серьёзное отношение ко всему, и мы занимали там первые места.

«Разве Мозякин, Коварж и Зарипов играли в советский хоккей?»

— Казанская пресса вас одно время убивала, а Билялетдинов защищал. Что сейчас скажете про него?

— С Зинэтулой Хайдяровичем у нас всегда были хорошие отношения, и сейчас, когда мы видимся, всегда разговариваем на хорошей ноте. Если он меня защищал, то что-то во мне видел, поэтому и защищал.

Андрей Чибисов и Зинэтула Билялетдинов Фото: Вадим Китаев, photo.khl.ru

— Чем помогло начало карьеры в КХЛ рядом с такими опытными чекерами, как Лукоянов и Свитов?

— Нельзя сказать, что я в определённом звене начинал — у Билялетдинова, как у любого тренера, могли быть и по ходу игры перестановки, и через игру. Здесь нельзя сказать, что я играл с одними весь сезон, были перемены и смены состава. Когда играешь с любым партнёром, особенно когда ты ещё молодой, то какие-то аспекты и технические действия черпаешь у каждого — у кого-то катание, у кого-то мышление. Любой человек хочет прогрессировать, становиться лучше.



— «Металлург» часто называют советской командой. Согласитесь ли с этим?

— Ну, я бы не сказал, что «Металлург» играет в советский хоккей. У нас игровая команда, пытаемся играть в более быстрый хоккей, а не так, что у нас есть схемы и всё по ним. Я бы не стал приравнивать наш стиль к этому. Разве когда играли Мозякин, Коварж и Зарипов, они играли в советский стиль? Я не соглашусь с людьми, которые так считают.

— Серия с «Авангардом» для нейтральных зрителей вышла мощной, но как выглядят такие качели изнутри команды?

— Такие вещи остаются внутри команды. Тот, кто был внутри, тот знает, как это выглядело. Для зрителей это выглядит по-одному, и на интервью говорится одно, а внутри команды происходит другое. Мы дошли до финала, пусть там проиграли, но сделали большую плодотворную работу.



— Что думали, когда Хартли предложил забрать награду в Голливуде после столкновения с Готовцом?

— Если честно, не читаю прессу, поэтому впервые слышу, что Хартли что-то предлагал. Я не считаю нужным читать СМИ в такие ответственные моменты, надо концентрироваться на себе, а это будет только отвлекающим фактором. То, что Хартли как-то хочет зацепить, я его понимаю, это тоже часть тренерской работы, чтобы у других было раздражение, это своего рода некий план, который каждый исполняет по-своему, хочет добиться высот разными способами.

Андрей Чибисов и Илья Каблуков («Авангард») Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Что случилось в финале после 3-1? Со стороны казалось, как будто из команды воздух выпустили.

— От себя могу сказать, что «рано сильно выиграли». Психология — такая штука, она быстро наказывает.

«В Америке все города идентичные. Нет различий, как в России между Москвой и маленькими городами»

— Кажется, после АХЛ вы вернулись в Россию уже в другом статусе. Чему учит эта лига?

— АХЛ, как и другая лига, ничему не учит. В какой бы ты команде ни находился, если ты сам не стараешься, она ничему сама не научит. Там могут подсказать какие-то аспекты, что-то по тактике, но, как известно, что-то мы берём от них, что-то они от нас. Это лиги разные, а по системе и тактике одно и то же. Как ты будешь работать над собой, это уже отдельная система, это полностью твои заслуги, и только ты сам себя можешь вытащить на уровень.



— У нас еще жив стереотип, что АХЛ — это чисто бей-беги. Это уже не так?

— Не знаю, как раньше было, но сейчас одно и то же. Тем более площадки сократили, у нас борьбы стало побольше. Может, раньше у нас на больших коробках было меньше единоборств, а сейчас любая команда умеет и кататься, и бежать, и бить, и обороняться, и атаковать. Там тоже умеют всё, не сказать, что есть огромное различие. Плюс-минус всё идентично.

Андрей Чибисов Фото: nhl.com

— Дмитрий Завгородний недавно рассказывал, что в Стоктоне в одну половину города не рекомендуется ездить. Вы какой самый странный город в АХЛ вспомните?

— А что же Завгородний не сказал, что у нас половина таких же городов? (смеётся). Если сейчас куда-нибудь выйти условно здесь в другую половину (разговор прошёл в Челябинске. — Прим. «Чемпионата») вечером, то это же самое будет. Да в любом городе — в Москве такого не бывает? И в Москве такое есть. Там говорят, а про нас не говорят. У нас такое везде есть — в каждом городе один район нормальный, а другой нет, тут как попадёшь.

А так все города идентичные. Нет такого, чтобы было «вау», ты привыкаешь, что там есть даунтаун и спальные районы. У кого-то в спальниках разные домики, но структура устройства города идентичная, даже высотки не кажутся такими высокими. В каждом городе есть свои достопримечательности, куда стоит сходить, чтобы запомнилось для своей памяти и впечатлений. Там нет такого различия, как у нас между Москвой/Петербургом и маленьким городом — маленькие города такие же, как и большие, но в уменьшенном масштабе.



— Виннипег как раз считают городом, где не хотят играть американцы.

— Для НХЛ Виннипег считается одним из худших, а для АХЛ — одним из лучших. Здесь кто как сравнивает, кому что нужно. У каждого свой глаз, и каждый по-своему воспринимает.

— В АХЛ у вас был в команде Джей Си Липон, которого Назаров якобы выгнал из Сочи за отказ драться. Липон реально мог слиться с боя?

— Я уже где-то в интервью говорил: нельзя сравнивать наши драки и драки за границей. Там они делаются для некого шоу: вышли, перчатки скинули, вверх подкинули, подрались и ушли. У них мало драк, которые действительно драки. А у нас сейчас люди на предсезонке сцепляются друг с другом, и они как будто готовы убить друг друга. Там это нужно для того, чтобы завести команду, чтобы болельщики сказали «вау», а, по идее, такого упорства убивать друг друга нет.

У нас люди готовы друг друга растерзать. Могут после игры, конечно, скажешь «молодчик — молодчик», «хорошо подрались», но в Америке всё чуть иначе поставлено. А что у Липона с Назаровым произошло, я не знаю. Когда я виделся с ним, он говорил, что у него какая-то травма, и он из-за этого не играл. Только они вдвоём знают, что там случилось, а в прессу могли запустить какую-то мульку.



— Чем запомнились два матча в НХЛ?

— Особо ничем не запомнились. Если бы это были первые игры в сезоне, это было бы другое, но там структура хоккея поставлена так, что команды системы играют по одной системе и тактике, у нас в КХЛ-МХЛ такое тоже есть. У нас когда ребята из МХЛ приходят играть на просмотр, они не чувствуют эту грань перехода, потому что по тактике всё делать одно и то же.



Я отыграл много игр в АХЛ, меня подняли, и я там занимался своим делом. Уже не было какой-то эйфории, «о, я играю в НХЛ». Я вышел на лёд и сделал своё дело. Плюс мы с «Виннипегом» постоянно были на одном стадионе, у нас не было такой грани, как у ребят из других команд, где фарм-клуб в другом городе. Мы постоянно были вместе, постоянно общались, постоянно в одном зале. Чувства перехода не было — просто подняли в основу, и сыграл.

«В финале Олимпиады не хватило свежести»

— Вы играли с Шипачёвым и на Евротуре, и в Пекине. Какие впечатления, как быстро он налаживает взаимодействие с незнакомыми партнёрами?

— Все друг с другом находят взаимодействие, потому что сборная — это сборная, набирают игроков со всех клубов. Они могут сыграть с любым, быстро подстроиться, это профессионалы. В сборных тоже постоянно меняются сочетания, на тренировках пробуют разные варианты. Первые смены с новыми партнёрами начинаешь по-простому, а потом уже идёт по накатанной, больше моментов начинает получаться. Со всеми партнёрами играть приятно, и Вадим не исключение. Все ребята делают своё дело, отдаются на 120%.

— Насколько жёсткими были правила в олимпийском пузыре? Нашей женской сборной даже присудили поражение из-за них.

— За месяц каждый день брали эти тесты. Когда ещё здесь находились, их брали каждый день. Ограничения были для всех спортсменов одинаковые, для нас особых правил не было, но их надо было соблюдать, сверхъестественных ограничений всё-таки не было.



— Чего всё-таки не хватило в финале? Ту сборную много критиковали за скучный стиль игры.

— Критики были, есть и будут, хоть ты выиграй — всё равно найдутся те, кто скажет, что это было скучно. Это не показатель, основная масса, 95% болели, поддерживали и радовались нашей победе.



Может быть, свежести немного не хватило, мы поздно отыграли [полуфинал], и была ранняя игра потом. Возможно, немного не хватило восстановления — но опять же все в равных условиях. Мы проиграли, это было неприятно, но мы уехали с медалью — возможно, это бывает раз в жизни. Это очень ценная медаль, мы за неё действительно воевали, мы для этого отдали всё, работали и кровью и потом.

Андрей Чибисов Фото: Harry How/Getty Images

— Сейчас в звене с вами наигрывается Юров. Поможете молодому таланту адаптироваться к КХЛ?

— Он не первый год в команде. Он уже очень много лет с нами тренируется, катается с нами, ему дают шансы, наигрывают. Парень развивается, что ему помогать? Конечно, мы обговариваем с ним взаимодействие, но ему не 15–16 лет, чтобы каждый раз ему что-то объяснять и проговаривать. Сейчас он уже здоровый парень, у него своя голова на плечах, как и у всех нас, он не нуждается в грандиозных подсказках, хотя мелкие вещи мы обговариваем.

— Мне рассказали историю, как вы после матча с «Трактором» уезжали домой не на самолёте со всеми, а на автобусе с командой — для восстановления. Как это реально помогло?

— Да, это было в плей-офф. Я немножко устал на игре, а каждый полёт на самолете — это баротравма для организма, когда ты сначала поднимаешься, потом опускаешься. Кроме того, здесь немало времени ехать до аэропорта, плюс пока ты грузишься, пока там едешь обратно — выходит примерно то же самое время, что было бы на автобусе.



После самолётов бывает такое, что на усталый организм идёт своеобразный гидроудар, иммунитет подсаживается, можно потом заболеть, и это бывает очень часто. Я решил не рисковать своим здоровьем, чтобы продолжить играть в плей-офф, спокойно доехал на автобусе. Может, команда чуть быстрее приехала, зато я на следующую игру вышел свежим, без всяких эксцессов.