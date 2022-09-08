Проседает меньшинство и проблемы с защитой. Почему «Магнитка» буксует на старте?

«Металлург» начал нынешний регулярный чемпионат КХЛ с двух поражений в трёх матчах. Вначале уральцы уступили ЦСКА в игре за Кубок Открытия (2:6), затем вырвали победу у «Торпедо» в самой концовке третьего периода (5:4), а вскоре упустили возможность заработать два очка в домашней схватке с «Северсталью», ведя после двух периодов 3:0 (окончательный счёт 3:4 ОТ).

Получается, что в трёх встречах коллектив Ильи Воробьёва пропустил 14 шайб. Для финалиста Кубка Гагарина и топ-клуба, которым, безусловно, является «Магнитка», это многовато. Кивать в сторону кого-то из хоккеистов нет смысла: конечно, надёжнее должна выступать опытная связка вратарей Кошечкин – Паскуале, но и к защитникам с нападающими вопросов хватает. Те же центральные форварды должны лучше помогать команде в обороне.

Если внимательно изучить статистику и присмотреться, то особенно слабо «металлурги» проявляют себя в меньшинстве. В плане атакующих действий полный порядок, а вот при игре, когда у соперника на одного или двух хоккеистов больше, возникают серьёзные проблемы. «Магнитка» сразу жмётся к своим воротам, выглядит неуверенно, не может зацепиться за шайбу и банально выбросить её из зоны. Соперник всё чувствует и начинает давить.

В пресловутом матче с «Северсталью» хозяева позволили череповчанам не только совершить внушительный камбэк, но и установить рекорд лиги. Так, «Северсталь» забросила три шайбы в ворота магнитогорцев, играя с пустыми воротами (то есть вратарь был заменён на дополнительного полевого игрока). Это четвёртый случай в истории КХЛ и первый, когда все три шайбы забросила одна команда.

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Когда в третьем периоде «Металлург» играл в меньшинстве после очередного удаления в своём составе, Андрей Разин не стеснялся отправлять голкипера на лавку и выпускать вместо него полевого игрока. И это приносило успех.

Безусловно, во всём этом есть заслуга тренерского штаба череповчан и самих хоккеистов, но есть и серьёзная недоработка со стороны соперника. После трёх проведённых матчей очень большие вопросы возникают к тренеру «Магнитки» Андрею Соколову.

Если честно, то не слишком понятно, как специалист, проработавший прошлый сезон в «Амуре», оказался в «Металлурге». Да, для магнитогорцев уроженец Усть-Каменогорска далеко не чужой человек: 11 сезонов в Магнитогорске в качестве игрока говорят сами за себя, но ведь тренерская работа – это совершенно другое дело. При этом Соколов уже трудился в «Металлурге» тренером, но, видимо, захотелось ещё.

Зная приверженность Воробьёва к иностранным помощникам (Илья Петрович отлично взаимодействовал с Майклом Пелино и Марком Френчем), сомнительно, что инициатива приглашения Соколова исходила от главного тренера.

А ведь этот помощник Воробьёва отвечает за очень важные участки: работу с защитниками и меньшинство команды. А оно, повторимся, у уральцев оставляет желать лучшего: 50% и пять пропущенных шайб. Это один из худших показателей в КХЛ.

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Фото: vk.com/hcmetallurg

Возможно, цифры улучшатся после приезда североамериканского новичка Коди Кёррана, с которым уже подписан контракт. Хоккеист должен усилить всю линию обороны в целом. Но нельзя же надеяться только на его приезд, да и вообще непонятно, в каком физическом состоянии в первое время будет находиться человек.

Именно поэтому помощники Воробьёва – Соколов и отвечающий за большинство Артём Чубаров – должны не просто стоять на лавке, а начинать активно и продуктивно работать, залатывая дыры там, где они нынче образовались. Одному Илье Петровичу, даже учитывая его высокую квалификацию и огромный опыт, уследить за всем сложно.