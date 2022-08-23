Новый мордобой «Сочи» и «Авангарда»! Они продолжают делать шоу в КХЛ

Огонёк, совместный хайп, тимбилдинг. Как ни называй новую фишку матчей между «Сочи» и «Авангардом», сегодня болельщиков побаловали очередной её серией. На Sochi Hockey Open за первый период матча команды набрали 149 (!) минут штрафа, раз за разом устраивая драки пять на пять.

«Здесь всё было честно: предложили – мы приняли этот вызов, подрались. Мне кажется, надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге. Команда сплотилась и в следующем матче показала хорошую игру», — делился тогда мнением председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

А когда после окончания турнира главного тренера «Сочи» Андрея Назарова спросили, ждать ли очередной тимбилдинг в Петербурге, он засмеялся: «Тимбилдинг»? Если пришлют мне на карточку – устроим, если не пришлют, то зачем так часто помогать собираться? Это наши конкуренты, я уже против себя начинаю работать. Скажите, чтобы Дима (Дмитрий Рябыкин – главный тренер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») перечислил тысяч 100 хотя бы (смеётся)».

Неизвестно, прислал ли Рябыкин «на карточку» Назарову, но в первом матче на турнире имени Николая Пучкова состоялась уже, можно сказать, традиционная драка пять на пять со стартового вбрасывания.

В мордобое принимали участие: Валенцов, Иванюженков, Крощинский, Ушнев и Попугаев от команды «Сочи и Холодилин, Михайлов, Денисевич, Алхимов и Давыдов от команды «Авангард».

Посмотреть видео можно здесь.

Денисевич с Валенцовым, Холодилин с Иванюженковым, Алхимов с, Ярош с, Давыдов с Крощимнским

«Как говорится, никогда такого не было — и вот опять!», — пошутили в Телеграм-канале «Авангарда».

«Авангард» — «Сочи». Классика жанра», — отметили на канале «Сочи», добавив эмодзи с кулаком.

«Тёплая дружественная атмосфера на старте турнира Пучкова», — отреагировали на канале хозяев турнира СКА.

Яркое шоу – неотъемлемая часть тренерской концепции Андрея Назарова, и он продолжает его делать вместе с «Авангардом». Однако в прошлом матче обилие драк не помогли сочинцам победить, хотя они и показали яркую игру. Сегодня же Назаров, очевидно, решил ограничиться программой минимум. Те, кто ждали матча в предвкушении драки, её получили и не остались разочарованы. А дальше все спокойно вернулись непосредственно к хоккею. Правильно – начало сезона совсем близко, травмы никому не нужны.