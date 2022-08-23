Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новый мордобой «Сочи» и «Авангарда»: драка пять на пять на стартовом вбрасывании, видео

Новый мордобой «Сочи» и «Авангарда»! Они продолжают делать шоу в КХЛ
Елена Кузнецова
Новый мордобой «Сочи» и «Авангарда»
Комментарии
В Петербурге состоялся показ очередной серии традиционного огонька, тимбилдинга и совместного хайпа.

Огонёк, совместный хайп, тимбилдинг. Как ни называй новую фишку матчей между «Сочи» и «Авангардом», сегодня болельщиков побаловали очередной её серией. На Sochi Hockey Open за первый период матча команды набрали 149 (!) минут штрафа, раз за разом устраивая драки пять на пять.

Массовое побоище в Сочи! Команда Назарова и «Авангард» набрали 149 минут штрафа за период Массовое побоище в Сочи! Команда Назарова и «Авангард» набрали 149 минут штрафа за период

«Здесь всё было честно: предложили – мы приняли этот вызов, подрались. Мне кажется, надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге. Команда сплотилась и в следующем матче показала хорошую игру», — делился тогда мнением председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

А когда после окончания турнира главного тренера «Сочи» Андрея Назарова спросили, ждать ли очередной тимбилдинг в Петербурге, он засмеялся: «Тимбилдинг»? Если пришлют мне на карточку – устроим, если не пришлют, то зачем так часто помогать собираться? Это наши конкуренты, я уже против себя начинаю работать. Скажите, чтобы Дима (Дмитрий Рябыкин – главный тренер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») перечислил тысяч 100 хотя бы (смеётся)».

Неизвестно, прислал ли Рябыкин «на карточку» Назарову, но в первом матче на турнире имени Николая Пучкова состоялась уже, можно сказать, традиционная драка пять на пять со стартового вбрасывания.

В мордобое принимали участие: Валенцов, Иванюженков, Крощинский, Ушнев и Попугаев от команды «Сочи и Холодилин, Михайлов, Денисевич, Алхимов и Давыдов от команды «Авангард».

Посмотреть видео можно здесь.

Денисевич с Валенцовым, Холодилин с Иванюженковым, Алхимов с, Ярош с, Давыдов с Крощимнским
«Как говорится, никогда такого не было — и вот опять!», — пошутили в Телеграм-канале «Авангарда».

«Авангард» — «Сочи». Классика жанра», — отметили на канале «Сочи», добавив эмодзи с кулаком.

«Тёплая дружественная атмосфера на старте турнира Пучкова», — отреагировали на канале хозяев турнира СКА.

«Дерусь с 17 лет, меня обсуждают постоянно». Назаров – о турнире в Сочи «Дерусь с 17 лет, меня обсуждают постоянно». Назаров – о турнире в Сочи

Яркое шоу – неотъемлемая часть тренерской концепции Андрея Назарова, и он продолжает его делать вместе с «Авангардом». Однако в прошлом матче обилие драк не помогли сочинцам победить, хотя они и показали яркую игру. Сегодня же Назаров, очевидно, решил ограничиться программой минимум. Те, кто ждали матча в предвкушении драки, её получили и не остались разочарованы. А дальше все спокойно вернулись непосредственно к хоккею. Правильно – начало сезона совсем близко, травмы никому не нужны.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022