Суперчех из «Адмирала»! Не сбежал из России, а теперь положил шикарный голешник

И кто говорил, что легионеры в России будут отбывать номер?

Сегодня в КХЛ запланировано четыре матча. В самом раннем из них «Адмирал» на домашнем льду принимал «Куньлунь Ред Стар». С одной стороны, вывеска скромная, да и китайский клуб с нынешнего сезона переведён на Западную конференцию. Однако интересных моментов в матчах между «моряками» и «драконами» по-прежнему хватает.

Интересно, что состав «Куньлуня» почти целиком состоит из иностранных хоккеистов, но и в «Адмирале» иностранцы на ведущих ролях, хотя изначально у руководства дальневосточного клуба были опасения.

«В прессе много писали, что иностранцы не поедут на Дальний Восток. На самом деле это не так. Да, не всё так просто было. Некоторые игроки сами говорили, что хотят играть здесь, но мы не могли этого афишировать раньше времени. С Колби Уильямсом мы очень быстро договорились, с его агентом – буквально за два дня. Колби хотел играть здесь. Собрал справки про наш клуб и дал свой ответ.

Либор Шулак и Вячеслав Ушенин Фото: photo.khl.ru

С другими иностранцами было сложнее. Понятно, что на них оказывали давление, но хорошо, что сейчас они здесь и с нами. И ещё важно, что они не просто подписали контракт, а то, что приехали. Были опасения, что подписал легионер контракт, а «приедет ли»? Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Я думаю, в лиге будут ещё легионеры», — заявил спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.

Повод для тревоги действительно был. Тем приятнее осознавать, что иностранные хоккеисты, прилетевшие в Россию, не отбывают номер на льду, а проявляют себя с лучшей стороны.

Например, чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак и вовсе стал капитаном команды. Один из ведущих хоккеистов своей национальной сборной не побоялся поехать в КХЛ и теперь не только отрабатывает в обороне, но и забрасывает красивые шайбы.

ВИДЕО КРАСИВОГО ГОЛА ЛИБОРА ШУЛАКА.

Ассистентами Шулака выступили Колби Уильямс и Антон Берлёв. Посмотрите, как здорово Либор сместился направо, после чего нанёс неотразимый бросок по воротам. Всё сделано просто великолепно.

Этот гол стал для защитника вторым в нынешнем сезоне. Всего на счету Либора четыре очка, две заброшенные шайбы и две результативные передачи. В прошлом сезоне защитник провёл 49 матчей за «Адмирал», в которых набрал 26 очков, забросил восемь шайб и отдал 18 результативных передач. Шулак проводит свой третий сезон в КХЛ, ранее в сезоне-2019/2020 он выступал за череповецкую «Северсталь». Такие легионеры, как Шулак, нашей лиге точно нужны.