«Как она залетела?!» Шедевральный гол капитана СКА похоронил его бывшую команду

«Динамо» жаждало реванша, даже Алексей Кудашов перед матчем со СКА заметил, что в сегодняшней игре присутствует подоплёка. Армейцы нанесли бело-голубым пока что единственное поражение в этом сезоне, и воспоминания от него ещё свежи. Неделю назад в Петербурге СКА уверенно выиграл 4:1 и возглавил турнирную таблицу. Армейцев пока никто не мог обыграть, хотя позавчера «Локомотив» был близок к этому. Так что же, будет реванш или нет?

Соперники начали осторожно, но затем динамовцы начали прибирать игру к своим рукам, а СКА – удаляться и пробрасываться. Это принесло «Динамо» плоды – после очередного проброса и выигранного вбрасывания Бойков пальнул от синей лини. В «молоко», но шайба удачно отскочила от лицевого борта на О’Делла, который времени не терял. Вратарь СКА Дмитрий Николаев среагировал слишком поздно.

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На этом хозяева не собирались останавливаться, тут же Тринеев и Кодола чуть не соорудили ещё один гол, но Грошев помешал добить шайбу в ворота. СКА взорвался коротким атакующим отрезком – бросал Никишин, копал на пятачке Зыков, но «Динамо» быстро потушило этот пожар и весь остаток периода буквально возило гостей по площадке. Перерыв пришёлся армейцам как нельзя кстати.

Во втором периоде СКА стал переламывать ситуацию. Немного перетасовал звенья, для начала выключил доминирование «Динамо», выровнял игру, а затем стал всё ближе подбираться к чужим воротам и накладывать смены. К середине матча армейцы окончательно вернули уверенность в себе, серьёзно прижали динамовцев, не давая им смениться, и выстрелили двумя шайбами за 55 секунд! Сработал перевод Жафярова в первое звено – Яшкин выиграл борьбу у борта, перевёл шайбу на Дамира, а тот – под бросок Игорю Ожиганову.

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Затем Степан Фальковский получил передачу и, не видя перед собой ни одного препятствия, сблизился с воротами и прошил Константина Волкова во второй раз. Теперь уже настала очередь «Динамо» держаться и терпеть, остаток периода прошёл под диктовку СКА.

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После перерыва характер игры снова поменялся – «Динамо» пришло в себя и вернулось к тому хоккею, который показывало в первом периоде. Грошев ошибся и послал шайбу через центр своей зоны – прямо на клюшку Джордану Уилу. Нападающий нанёс бросок, шайба взмыла в воздух, откуда её по-бейсбольному добил в ворота Дмитрий Рашевский.

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Вскоре Грошев мог исправиться и уже сам воспользоваться ошибкой соперника, но Константин Волков был начеку, а большего динамовцы не позволили. Сами же генерировали опасность в каждой смене. Казалось, назревает гол в ворота СКА, но случилось всё наоборот. Так, как никто не ожидал. Кроме, наверное, Дмитрия Яшкина.

Капитан армейцев получил шайбу и сотворил шедевр, бросив с разворота, с неудобной, под перекладину! «Это гол, это гол! Я не знаю, что там с рикошетами, как она залетела?» — воскликнул комментатор Андрей Юртаев.

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Саму атаку развернул тоже Яшкин мощным силовым приёмом. За всю игру у силового снайпера набралось целых девять хитов, теперь он лидер КХЛ по этому показателю. Игрок, который два года назад блистал в атаке «Динамо», но после возвращения из НХЛ тащит уже СКА. Сегодня его гол принёс армейцам седьмую победу подряд.

Следующую попытку реванша «Динамо» предпримет ещё через неделю, уже в Петербурге. Ну а СКА продолжает оставаться единственной непобедимой командой этого сезона.