«Мы должны сняться, если там будет Россия». В Финляндии предложили саботаж Кубка мира

Новость о том, что НХЛ прорабатывает варианты для участия российских игроков в Кубке мира, в европейской прессе была встречена нейтрально. Чешские и шведские издания обошли эту тему стороной, в Финляндии в основном ограничились короткими новостными заметками.

Американский ESPN практически бронирует место для России: «Не планируется возвращение команд Северной Америки и Европы. Ожидается, что в Кубке мира примут участие 10 национальных сборных, при этом две команды вылетят в квалификационном раунде, а в главном турнире сыграют восемь команд. Ожидается, что в их число войдут сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и команда, представляющая Россию.

Хотя Дэйли сказал, что ещё слишком рано решать, в каком виде Россия выступит на Кубке мира, он отметил, что русские игроки примут в нём участие. Это может значить, что будет принят олимпийский вариант, при котором русские игроки выступят, но без флага и названия страны».

Канадский Daily Faceoff более осторожен в своих выводах: «Вопрос, которого все избегают: войдёт ли Россия в число восьми команд на Кубке мира? ИИХФ забанила Россию на международных турнирах, а НХЛ разорвала отношения с КХЛ. Можно с уверенностью предположить, что этот бан будет действовать и на Кубке мира, если к тому времени не изменится политический климат. Но что должно произойти за это время, чтобы НХЛ включила Россию в список участников? Окончание конфликта? Дэйли говорит, он бы хотел, чтобы ответ был так прост, но лига должна будет реагировать, а не действовать на упреждение», — пишет журналист Мэтт Ларкин.

«НХЛ будет дорого стоить оставить Овечкина и Капризова сидеть дома на диване»

Но всё же одно издание выделилось из общей картины. В Jatkoaika вышла статья, которая призывает сборную Финляндии саботировать Кубок мира, если туда допустят Россию. «Чемпионат» приводит перевод этой статьи.

«Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига хочет, чтобы русские игроки участвовали в Кубке мира — 2024. Очевидно, что России запретят использовать национальную символику, но русские в любом случае сыграют на турнире.

Идею НХЛ можно понять, если смотреть с их точки зрения. Во-первых, НХЛ хочет выжать из турнира как можно больше денег, так что ей нужны все самые яркие суперзвёзды. Конечно, будет дорого стоить оставить Александра Овечкина, Андрея Василевского и Кирилла Капризова сидеть дома на диване.

К тому же надо понимать, что для североамериканцев происходящее на Украине – гораздо более отдалённая проблема, чем для нас, финнов. На среднестатистическом жителе Северной Америки это сказывается гораздо меньше, чем на европейцах.

Эта дистанция заметна в хоккее, особенно в том, что многие канадские и американские игроки уехали в КХЛ. И СМИ не оказывают на них давление за их решения. Да и выступление русских в НХЛ не ставится под вопрос.

Подозреваю, что с помощью России НХЛ захочет сыграть на «напряжённости холодной войны» в матчах с Канадой и США. Это гарантированно вызовет интерес у публики и создаст темы для обсуждений».

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Финляндия должна сделать всё, чтобы не пустить Россию на Кубок мира»

«Если участие России официально подтвердят, Федерация хоккея Финляндии должна прямо заявить, что их сборная пропустит турнир. Финляндия просто не может участвовать в мероприятии, где Россия будет продвигать свою пропаганду. Даже несмотря на то, что у нас может быть сильнейшая сборная в истории.

Я боюсь, что этот вопрос всё равно будет очень неудобным для Финляндии. Мы помним, как непросто им было весной обосновать вызов в сборную финнов, которые продолжили играть в КХЛ после начала спецоперации. Чего же будет стоить отказаться от реальной суперкоманды и кульминации карьеры Юкки Ялонена в сборной?

С другой стороны, сейчас Финляндия обладает большей силой и властью в международном хоккее, чем когда-либо ранее. Матти Нурминен является генеральным секретарём ИИХФ, а Хейкки Хиетанен входит в Совет ИИХФ. Учитывая огромный успех последних лет, слово финнов, безусловно, имеет вес.

Финляндия должна сделать всё, чтобы не пустить Россию на следующий турнир лучших против лучших. Деньги и супертурнир не могут быть важнее морали и человеческих ценностей».